College Raport 20.12.17

Sporo spotkań, trochę emocji, kilka rekordowych indywidualnych występów i dobre mecze Polaków. Tak w skrócie można podsumować noc z 19 na 20 grudnia. 1) Arizona State dzięki wygranej drugiej połowie 60:31 oraz w całym meczu z Longwood 95:61 wciąż pozostaje bez porażki. Tra Holder jak na lidera przystało zanotował 20 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst i 6 przechwytów. 2) Zespół Princeton zaskoczył USC i po doliczonych 5 minutach meczu wygrał 103:93. Jeszcze 30 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry Tigers prowadzili 6 oczkami i zapowiadało się na spokojne choć niespodziewane zwycięstwo. Tymczasem Jordan McLaughlin zdobył 7 kolejnych punktów Trojans doprowadzając do dogrywki, w której jednak rywale w pewnym momencie zanotowali serię 9-0 ustawiając wynik spotkania. Prawie bohater USC w sumie uzbierał 24 punkty, 9 asyst i 4 zbiórki, a Chimezie Metu dodał 25 oczek i 10 zbiórek. W Princeton praktycznie cała pierwsza piątka zagrała dobre zawody, a najwięcej bo 30 punktów i 9 zbiórek miał Myles Stephens. 3) Trae Young zagrał kolejny fenomenalny mecz notując 26 punktów oraz 22 asysty (przy 4 stratach) i prowadząc Oklahomę do łatwego zwycięstwa nad Northwestern State 105:68. Już po pierwszych 20 minutach meczu lider Sooners miał 13 asyst przy 15 celnych rzutach z gry jego kolegów, ostatecznie uczestnicząc w 76 punktach swojego zespołu. 22 asysty to także nowy rekord konferencji Big 12 oraz wyrównanie rekordu NCAA. 4) Kilka wyników notowanych ekip bez większej historii: * Virginia – Savannah State 78:47

* Wichita State – Arkansas State 89:80

* Xavier – Marshall 81:77

* Texas A&M – Northern Kentucky 64:58

* Cincinnati – Arkansas-Pine Bluff 77:49

* Texas Tech – Florida Atlantic 90:54 5) Bonzie Colson zaliczył rekordową noc notując 37 punktów oraz 11 zbiórek, a jego Notre Dame pokonało Dartmouth 97:87. 6) Najlepszy mecz w sezonie rozegrał także Dominik Olejniczak, który wrócił do pierwszej piątki i w 24 minuty gry uzbierał 15 punktów (6/7 za 2, 3/4 za 1), 3 bloki i 2 przechwyty. Ole Miss bez trudu uporało się z Texas A&M-CC 85:63. 7) Mike Lewis II zdobywając ostatnich 8 punktów zespołu od stanu 57:64 dał wygraną Duquesne nad Lamar 65:64. 8) SMU nie pozostawiło żadnych złudzeń ogrywając Cal Poly 84:64, ale ponownie z dobrej strony pokazał się Jakub Nizioł w 21 minut z ławki zdobywając 12 punktów (4/9 za trzy) i 4 zbiórki. 9) Trejon Jacob rzucając rekordowe 38 oczek poprowadził Florida Intl do cennego zwycięstwa nad Florida Gulf Coast 91:88. 10) Standardowy dla siebie mecz rozegrał Mike Daum, do 35 punktów dodając 14 zbiórek, a jego South Dakota State pokonała Drake 87:74. 11) Zespół Chicago State tym razem przegrał z SIU-Edwardsville 76:88, a Patryk Szpir w 5 minut gry zanotował jedną asystę.

Posted by Kosi @ 20 grudnia 2017

