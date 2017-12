43 spotkania i sporo niezłych drużyn na parkietach – to była niezła noc. Święta coraz bliżej, więc czwartek i piątek będą mocno napchane, a w sobotę będzie zdecydowanie bardziej lajtowo niż zwykle – ledwie 31 meczów.

1. Wofford ograł North Carolinę. To zdecydowanie informacja dnia. 79:75 wywiezione z Chapel Hill to naprawdę świetny wynik, a 27 punktów zdobył Fletcher Magee, który w tabeli najlepszych strzelców sezonu ustępuje tylko Trae Youngowi.

Tar Heels rzucali ledwie 36% z gry. Tylko Joel Berry zagrał tak, jak od niego oczekiwane – 23 punkty.

Pięknie się ogląda takie obrazki:

When you beat a Top-25 program FOR THE FIRST TIME IN SCHOOL HISTORY!!!#Wofford #ConquerAndPrevail 💯 pic.twitter.com/k5iUDLwB57

— Wofford Athletics (@WoffordTerriers) December 21, 2017