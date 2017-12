Dzisiaj NCAA nie gra, ale minione dwa dni były bardzo ciekawe. Pora je podsumować!

1. W piątek bez problemu wygrywali faworyci Swoje mecze wygrali między innymi Villanova, Arizona State, Xavier, Wichita State, Virginia, Miami, TCU, Oklahoma i Texas Tech. Dalej czaruje Trae Young – tym razem 31/12. Posiada też rekord punktowy tego sezonu – 43 oczka. Wspominam o tym nie bez powodu, bo bardzo blisko pobicia był freshman R.J. Cole z uczelni Howard – rzucił 42 punkty.

Nasz człowiek Sebastian Hetman mówi jak jest:

2. W sobotę North Carolina odkuła się po porażce z Woffordem, ogrywając Ohio State. Pierwszej porażki w sezonie doznało Miami, przegrywając na kampusie uniwersytetu Hawaii z New Mexico State.

3. W hitowym spotkaniu Kentucky uległo UCLA. Solidarnie po 20 oczek dla zwycięzców mieli Kris Wilkes i Aaron Holiday.

4. West Virginia ograła Fordham. Dziewięć minut Macieja Bendera – 2 punkty, jedna ofensywna zbiórka, 1 blok. Wygrało też Tennessee (z Wake Forest), Seton Hall i Georgetown.

5. Niagara ograła 89-86 Cornell. Nie byłoby w tym nic interesujące, gdyby nie to, że odpowiednio 33 i 30 punktów dla pokonanych zdobyli Matt Morgan i Stone Gettings. Żaden z pozostałych graczy Cornell nie przekroczył 7 punktów.

6. Dominik Olejniczak zaliczył 6 punktów (3/6 z gry) w ciągu 16 minut gry w wysoko wygranym meczu z Bradley. Ponadto 2 zbiórki, asysta, 2 przechwyty, 2 bloki i po jednym faulu i stracie.

7. Alley oop Kostasa Antetokounmpo:

Blok z high schoolu gdzieś w Baltimore:

Game winner Prentissa Nixona z Colorado State w meczu z Long Beach State

Another view of the @AyeYooPrentiss_ gamewinner – can you say from DOWNTOWN FORT COLLINS!!!! Next up – at Boise State to open @MW_MBB play on Dec. 27! pic.twitter.com/Y4jqlRda5J

— CSU Rams MBB (@CSUMensBball) December 23, 2017