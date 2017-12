College Raport 26.12.17

Dzisiaj znowu dzień pauzy, ale w nocy miały miejsce ostateczne rozstrzygnięcia turnieju Hawaiian Airlines Diamond Head Classic. 1. Tytuł zgarnęło USC, które ograło w finale New Mexico State. Aż 33 punkty zaliczył Bennie Boatwright. Poza nim tylko Jordan McLaughlin rzucił więcej niż dzisięć oczek – 12, ale to wystarczyło do wygranej 77-72. Dla pokonanych 28 punktów zdobył Zach Lofton. Ciekawy przypadek, bo gość jest z rocznika ’92 i gra już na czwartej uczelni! Więcej już się nie da! 2. W innych meczach Miami ograło Middle Tennessee, Davidson wygrało z Akron, a gospodarze z uniwersytetu Hawaii przegrali z Princeton. 3. Zostały już tylko trzy niepokonane drużyny – Villanova, Arizona State i TCU. Dla wszystkich tych ekip następne mecze będą początkiem rywalizacji w konferencjach. Sun Devils zaczynają bardzo mocno, bo od spotkania z Arizoną, na TCU czeka Oklahoma, a Villanova zagra z DePaul. Zapowiada się na to, że Villanova najdłużej utrzyma status niepokonanych, chociaż jeśli ASU ogra Arizoną, to kto wie – następne mecze są zdecydowanie bardziej przyjazne. 4. Na drugim biegunie – czyli bez zwycięstwa – jest jeszcze sześć ekip. Texas Southern, Alabama State, Coppin State, Arkansas Pine Bluff, Alabama A&M i Mississippi Valley State. Aż 5 tych ekip (wszystkie poza Coppin State) pochodzi z konferencji Southwestern Athletic Conference!

Posted by Lehu @ 26 grudnia 2017

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !