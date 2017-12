College Raport 29.12.17

Hitowy pojedynek w Big East i 53 inne spotkania – to obraz minionej nocy. 1. Wspomnianym hitem było spotkanie Creighton – Seton Hall. Obie drużyny miały na koncie po dwie porażki. Creighton dopisało trzecią, przegrywając 84:90. Dla pokonanych kolejny dobry mecz zaliczył słoweński podkoszowy Martin Krampelj, notując 23 punkty i 10 zbiórek. W barwach Seton Hall 23 oczka zanotował Desi Rodriguez, 14 zbiórek Michael Nzei, a double double Angel Delgado – 18 punktów, 14 zbiórek plus w gratisie 5 asyst. 2. Gonzaga łatwo ograła Pacific 81:48. 19 punktów zdobył Japończyk Rui Hachimura 3. 41 punktów duetu Rodney Bullock – Kyron Cartwright (dodatkowo 15 asyst!) dało Providence zwycięstwo nad St. John’s. 4. Dalej szaleje Stone Gettings z Cornell. Tym razem 39 punktów. 5. Tradycyjnie – coś do pooglądania: Hey @ESPNAssignDesk we have #SCtop10 dunk here @3DAShootaa ⤵️⤵️👀#GMG #BSC 🦅🏀 pic.twitter.com/7E2Q4CKuPW — #BelieveServeCompete (@MeanGreenMBB) December 29, 2017 IN THE STANDS! Rivers sends that ball out of Hawkins! 💪 pic.twitter.com/lxOYBxYLuG — Mercer Basketball (@MercerMBB) December 29, 2017

