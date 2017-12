College Raport 31.12.17

Główną historią ostatniego dnia był upadek niepokonanych drużyn. Villanova padła w meczu z Butler, przegrywając 93-101. Oba zespoły wyglądały świetnie w ataku, zwłaszcza Bulldogs, ale mimo dobrej dyspozycji nie byli oni w stanie urwać się Villanovie w pierwszej połowie, a ich największa przewaga wyniosła osiem punktów. Na drugą połowę jednak Villanova wyszła 10 minut za późno, gdyż Butler pod wodzą Kelana Martina zniwelowało uciekło aż na 22 punkty. Sygnał do odrabiania strat dał Jalen Brunson, kończący dzień z 31 punktami i 5 asystami, ale Novie nie starczyło czasu.

Piękny sen Sun Devils również dobiegł końca. Arizona State została pokonana przez Arizonę, po cichu wracającą do czołówki. O losach spotkania zadecydowała druga połowa, w której Arizona pierw urwała się na 12 punktów, a po utraceniu tej przewagi uciekła raz jeszcze – na jedenaście. Nic to nie dało, gdyż Tra Holder i Sun Devils zniwelowali straty do 2 punktów, mając szansę na wygraną. Zostały one jednak pogrzebane przez DeAndre Aytona, który dobił pudło Allonzo Triera, zapewniając ostateczną wygraną Wildcats. Ayton zakończył mecz z 23 punktami oraz 19 zbiórkami, a Holder rzucił 31 dla ASU.

TCU z kolei wyrwało się schematom i to oni postanowili stracić przewagę przeciwko Trae Youngowi. Horned Frogs prowadzili już 13 punktami w drugiej połowie, kiedy gwiazda tego sezonu zaczęła odrabiać straty. Udało mu się to, a na 8 sekund przed końcem wysunął on Oklahomę na prowadzenie. Ostatecznie zakończył mecz z 39 punktami, 14 asystami oraz 7 stratami. Kenrich Williams rzucił mu wyzwanie notując 25 punktów i kluczowe punkty oraz asysty w końcówce, ale to nie wystarczyło. Miał on szansę również na game winnera, ale chybił.

Nudno również nie było w Durham, gdzie Duke podjęło Florida State. Byliśmy świadkami wyrównanej potyczki i kapitalnego pojedynku Marvina Bagleya z Philem Coferem. Żaden z zespołów nie był w stanie uciec, co tylko potęgowało emocje, ale ostatecznie zwycięzko z tego starcia wyszło Duke, wygrywając 100-93. Bagley zakończył mecz z 32 punktami oraz 21 zbiórkami. Wydatnie pomogła mu reszta S5 Duke, w której każdy zanotował podwójną zdobyczą punktową. Cofer kontrował to 26 punktami oraz 23 punktami wsparcia od Braiana Angoli.

Chwile grozy za to przeżyli fani Xavier, których zespół przegrywał już 16 punktami z DePaul. Muskeeters jednakże wrócili w tym spotkaniu, a JP Macura miał swoje pięć minut chwały po obu stronach parkietu, zwłaszcza w końcówce. Zakończył on spotkanie z 19 punktami oraz 5 asystami. 16 punktów i 7 zbiórek dodał Trevon Blueitt. Po drugiej stronie gwiazdą był Max Strus – 33 z 72 punktów drużyny.

Nudno również nie było w konferencji SEC. Alabama zdemolowała Texas A&M 79-57, nie potrzebując nawet do tego popisów Collina Sextona. Aggies walczyli tyko w pierwszej połowie i Robert Williams rozegrał relatywnie ciche spotkanie. Cala trójka Bamy – Sexton, John Petty, Dazon Ingram – zagrała solidne zawody, a na czoło wybił się Petty z 5 trójkami. Więcej emocji uświadczyliśmy w starciu Arkansas z Tennessee, gdzie była dogrywka. W niej Razorbacks wydali się dominować, ale Vols wrócili do gry i przegrali o włos – 93-95.

Występy Polaków w drugiej dywizji:

– Marcin Wyszomirski (Pitt-Johnston) – 0-1 FG, 1 asysta w 5 minut

– Szymon Walczak (Adams State) – 3 zbiórki

– Filip Nowicki (Colorado Mesa) – 0-1 FG, faul w 3 minuty