Gra w poszczególnych konferencjach powoli się rozkręca i tak w nocy swoje spotkania rozgrywali między innymi w Big East, ACC, SEC czy Pac-12.

1) Zespół Michigan State pomimo początkowych trudności ze znalezieniem rytmu pokonał wysoko Savannah State 108:52. Miles Bridges uzbierał 19 punktów, 21 zbiórek i 4 asysty.

2) Podobnie bez najmniejszych problemów Cincinnati rozgromiło Memphis 82:48. Gary Clark zapisał na swoim koncie 13 punktów i 10 zbiórek.

3) Nieco więcej problemów z pokonaniem ekipy St. John’s i to osłabionej brakiem pierwszego strzelca drużyny Shamorie’a Pondsa miała drużyna Seton Hall zmagająca się z przeziębieniami w swoich szeregach. Ostatecznie liderzy Pirates jednak nie zawiedli i Khadeen Carrington zdobył 24 punkty i 5 zbiórek, Desi Rodriguez dodał 23 oczka i 9 zbiórek, a Angel Delgado 12 punktów, 12 zbiórek, 6 asyst i 3 bloki. Po wyrównanych 40 minutach mecz zakończył się wynikiem 75:70. Co ciekawe żaden z rezerwowych z obu zespołach nie zdobył punktu.

4) Gracze Creighton przeważali od pierwszej do ostatniej minuty i pokonali Providence 83:64. Wszyscy gracze pierwszej piątki Bluejays rzucili przynajmniej 11 punktów, a najwięcej 18 miał Marcus Foster.

5) Shai Gilgeous-Alexander w drugim meczu z rzędu był najjaśniejszym punktem w zespole Kentucky notując 21 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty prowadząc Wildcats do zwycięstwa nad Georgia 66:61. Dla Bulldogs 17 punktów i 12 zbiórek miał Yante Maten.

6) Zespół Ole Miss na otwarcie rywalizacji w konferencji SEC pokonał South Carolinę 74:69. Dominik Olejniczak zaczął spotkanie w pierwszej piątce, ale ze względu na problemy z przewinieniami na boisku spędził tylko 13 minut notując 2 zbiórki i 2 bloki.

7) Skuteczna obrona strefą dała Syracuse dość niespodziewane zwycięstwo nad Virginia Tech 68:56. Aż czterech graczy Orange jednak na boisku spędziło ponad 37 minut, z czego trzech rozegrało pełne 40 minut. Wśród nich Oshae Brissett, który uzbierał 19 punktów i 9 zbiórek.

8) Ekipa UCLA jeszcze na początku drugiej części gry przegrywała z Washingtonem 14 oczkami, by ostatecznie za sprawą dwóch runów 15-0 i 24-1 wyjść na 21-punktowe prowadzenie i pokonać Huskies 74:53. Kris Wilkes rozegrał najlepszy mecz w karierze zdobywając 21 punktów i 5 zbiórek, a Aaron Holiday dodał 14 oczek, 7 zbiórek i 5 asyst.

9) Polacy grali także w niższych Dywizjach, a dokładniej Sebastian Ferenc, który w 23 minuty uzbierał 2 punkty i 9 zbiórek (miał też 5 strat), a jego Missouri S&T uległo Arkansas Tech 81:96.

10) Porcja highlightów z nocy:

