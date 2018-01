Spokojna noc w NCAA z tylko 10 meczami, co nie znaczy że było nudno.

1) West Virginia pokonała Kansas State 77:69 w drugim meczu konferencji Big 12 i była to ich trzynasta wygrana z rzędu. Tym razem w Mountaineers zawiodła skuteczność z dystansu, więc znacznie częściej kierowali piłkę pod kosz, co przynosiło oczekiwane rezultaty. Teddy Allen ponownie dał bardzo dobre minuty z ławki rzucając 22 oczka, a Lamont West dodał 19 punktów i 5 zbiórek. Nieźle spisał się również Jevon Carter, który wprawdzie zdobył tylko 3 punkty, ale miał też 8 zbiórek i 10 asyst. Maciej Bender na boisku spędził 11 minut notując 2 punkty (1/2 za 2) i 4 zbiórki. W szeregach Wildcats Xavier Sneed miał 20 punktów i 6 zbiórek, a Dean Wade dołożył 17 oczek i 10 zbiórek.

2) W drugim najciekawszym spotkaniu dnia ekipa Texas potrzebowała dogrywki by uporać się z Iowa State 74:70. Bohaterem Longhorns okazał się posiadający polskie korzenie Dylan Osetkowski, który zanotował rekordowe 25 punktów oraz 9 zbiórek. Wprawdzie trafił tylko 1/8 rzutów za dwa, ale miał aż 7/13 za trzy, w tym jedną na 33 sekundy przed końcem dogrywki. Mohamed Bamba do 10 oczek dodał 16 zbiórek i 4 bloki, a Matt Coleman zdobył 12 punktów, 7 zbiórek i 9 asyst. W zespole Cyclones 24 punkty rzucił Donovan Jackson, a 21 punktów, 16 zbiórek i 3 bloki z ławki dał Cameron Lard.

3) Ekipa Texas Southern należąca do najsłabszej konferencji w NCAA i która za sprawą piekielnie trudnego terminarza sezon rozpoczęła od bilansu 0-13 zaczyna swoją drogę do turnieju NCAA. Na otwarcie rywalizacji w SWAC pokonali Southern 78:66, a Demontrae Jefferson zanotował 25 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst. Oprócz niego najlepszy mecz w karierze rozegrał Derrick Bruce rzucając 28 oczek i trafiając 8 na 12 rzutów za trzy.

4) Blok Abdulai Bundu w ostatniej akcji meczu uratował zwycięstwo Quinnipiac nad Sieną 71:70.

Bobcats win! WHAT A BLOCK from BUNDU to seal it! 71-70! Bobcats are 2-0 in MAAC. pic.twitter.com/CVYkY7TMYy

5) Cameron Morse trójką na 0,6 sekundy przed końcem meczu dał wygraną Youngstown State nad Cleveland State 80:77. W całym meczu do 13 oczek dodał 11 asyst.

Here’s how Cam Morse’s game-winning 3 today in our victory over Cleveland State sounded with @YSU_Robb on @570wkbn! Great way to start #HLMBB play! #GoGuins pic.twitter.com/PdN3Npqlt6

— YSU Men’s Basketball (@YSUMensHoops) 2 stycznia 2018