College Raport 3-4.01.18

SpDwa dni 98 potyczek w ramach I dywizji dlatego nie ma co przedłużać tylko brać się za usystematyzowanie ostatnich 48 godzin w NCAA. Sp1) Texas Tech potwierdza wysoką formę z pierwszej fazy sezonu. Drugi mecz w Big 12 i druga wygrana z ekipą z TOP25. Porażka Kansas z Raiders to z pewnością największe zaskoczenie dnia. Już w pierwszej połowie Tech wypracowali sobie solidną nadwyżkę. 11 punktów przewagi do przerwy i równa gra w drugiej połowie. Problemy Kansas eksponowane od początku sezonu szybko dają o sobie znać. SpTo nie był rzutowo świetny mecz po obu stronach. Odpowiednio 25% dla Raiders i 23% za trzy dla Kansas. Devonte Graham rzucił 27 punktów i miał 6 asyst jednak był osamotniony w ataku w tym meczu. Texas Tech mieli większą głębię w tym meczu. Sp2) W Big East starły się dwie drużyny bez porażki w meczach konferencji. Xavier kontra Butler. Obie z bilansem 2-0. Lepsze o 7 oczek okazało się Xavier. SpDla Butler znowu świetny mecz miał duet Baldwin i Martin. W sumie rzucili 53 z 79 drużyny. To było za mało na Xavier. Cała pierwsza piątka z podwójną zdobyczą punktową. Macura i Bluiett z 20+. Sp3) Texas A&M nie najlepiej zaczęli zmagania w SEC. Dwa mecze, dwie porażki. Gators pokazali moc i właściwie od początku robili to co chcieli na parkiecie. 10 trójek w pierwszej połowie wiele załatwiło, a na pewno dało 16 punktów przewagi do przerwy. W sumie w całym meczu trafili 17 razy zza łuku na skuteczności 60 procent. Rzadko przegrywasz mecze, w których punktujesz z taką skutecznością. SpGators 2-0, Aggies 0-2. Ekipę z Teksasu czeka gonienie stawki już na początku rozgrywek. Sp4) TCU na starcie meczów w Big 12 przegrali z Oklahomą. Odbicia się szukali w meczu z Baylor, którzy również mieli na koncie jedną porażkę. Ta sztuka udała się Horned Frogs, ale dopiero po dogrywce 81:78. Głównie dzięki większej liczbie graczy, którzy dobrze grali w tym meczu. Bears opierali się na duecie Maston, Lual-Acuil. Sp5) Arkansas weszli do TOP25 po raz pierwszy od 2015 roku i przegrali swój mecz z Mississippi State. Za tydzień nie będzie ich w stawce. Bracia Weatherspoon zrobili w tym meczu 44 z 78 punktów dla Miss. State. Sp6) Michigan wygrali 2-3 meczów w Big Ten. Wygrali z Iowa Hawkeyes. 48 z 75 punktów w tym meczu rzucili już w pierwszej połowie. Liderzy zrobili swoje. Każdy w okolicach 15 punktów. Jedyny zawód to występ Moritza Wagnera. Sp7) Tennessee skopiowało wyczyn Arkansas. Również pojawili się 25-tce i przegrali z Auburn. To już druga porażka w SEC dla Volunters. Sp8) Kolejna niespodzianka to minimalna 1-punktowa porażka Alabamy z Vanderbilt. Wszystko mimo 24 punktów, 3 zbiórek, 5 asyst i 3 przechwytów Colina Sextona. Sp1) Pozamiatał ale nieco mnie i na spółkę. Kto? Trae Young. 27 punktów, 9 zbiórek i 10 asyst w meczu z Oklahoma State. Wynik oczywiście świetny. Brady Manek był jego przyjacielem w tym meczu. 28 punktów i 6/8 za trzy. Oklahoma wciąż idzie w górę. Sp2) Virginia Cavaliers deklasuje kolejnych rywali swoją obroną. Virginia Tech nie była nawet blisko wygranej w tym meczu. 78:52 mówi wszystko. Sp3) North Carolina przegrywa szybko swój pierwszy mecz w ACC. Florida State po porażce na inaugurację wygrywa swój pierwszy mecz. Wszystko się wyrównuje. Bilans obu drużyn w ACC to 1-1. SpSeminoles wygrali pierwszą połowę 11 punktami. Tar Heels gonili w drugiej, ale odrobili tylko 10 z 11 punktów straty. Joel Berry rzucił 28 punktów. Zabrakło tego 29 czy 30 w jego wykonaniu. Sp4) Purdue deklasuje Rutgers a ich pierwsza piątka rzuca double digits. Sp5) Georgia Tech wygrywa z Miami(FL) i potwierdza się, że nic nie jest oczywiste gdy przychodzi granie w konferencjach. 30 punktów i 9 zbiórek Josha Okogie. Sp6) Kentucky przegrywa do przerwy aby w końcówce urwać wygraną nad LSU Tigers. Duet Water/Reath był blisku zupsetowania Wildcats. Ostatecznie Cal i jego chłopcy wygrywają 74:71. PJ Washington i Shai Gilgeous-Alexander z 18 punktami. Sp7) Występ sezonu regularnego należy od dzisiaj do Markusa Howarda z Marquette. W meczu z Providence rzucił 52 punkty i miał 11 z 19 trafionych trójek.

Posted by wojgrudzien @ 4 stycznia 2018

