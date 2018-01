College Raport 06.01.18

Tylko 23 spotkania rozgrywane w nocy z piątku na sobotę bez udziału notowanych ekip nie przyniosły zbyt wiele emocji. W to miejsce jednak znacznie więcej działo się poza boiskiem. 1) Zespół Rutgers przełamał serię trzech porażek z rzędu pokonując Wisconsin 64:60. Mecz był bardzo wyrównany przez pełne 40 minut, a o zwycięstwie decydowały pojedyncze błędy w końcówce, których zdecydowanie mniej popełnili gracze Scarlet Knights odnosząc pierwsze zwycięstwo w konferencji Big Ten. Corey Sanders uzbierał 23 punkty i 4 zbiórki, ale ważne punkty w meczu zdobywał także Deshawn Freeman kończąc z 15 oczkami i 5 zbiórkami. W szeregach Badgers zawiódł Ethan Happ, który statystycznie najgorzej nie wypadł notując 10 punktów, 10 zbiórek i 4 asysty, ale miał też 7 strat i praktycznie był niewidoczny w kluczowych momentach spotkania. 2) Ekipa Penn State od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowała przebieg spotkania i ograła Northwestern 78:63. Lamar Stevens miał 30 punktów i 5 zbiórek, a Mike Watkins dodał 18 oczek, 17 zbiórek i 4 bloki. Wildcats nie pomógł nawet powrót do gry po drobnym urazie Bryanta McIntosha oraz fakt, że z 18 punktami i 4 asystami był najlepszym graczem w zespole. 3) Po 28 wyrównanych minutach zawodnicy Oregon State zanotowali serię 12-1 wychodząc na bezpieczne prowadzenie, którego nie oddali już do końca meczu i pokonali Oregon 76:64. Tres Tinkle zdobył 19 punktów, 12 zbiórek i 5 asyst, a 16 oczek i 6 asyst dołożył Stephen Thompson Jr.. W szeregach Dukcs zawiodła praktycznie cała pierwsza piątku, za to nieźle spisali się gracze z ławki, gdzie między innymi Paul White uzbierał 16 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst. 4) 37 punktów (9/16 za trzy) i 6 przechwytów Stuckey’a Mosley’a nie wystarczyły i jego zespół James Madison uległ po dogrywce Hofstra 81:87. 5) Z powodu trudnych warunków pogodowych pojedynek na szczycie konferencji Ivy pomiędzy Penn i Princeton został przesunięty na sobote. 6) Tym razem Polacy grali tylko w niższych Dywizjach: *Filip Nowicki w 14 minut uzbierał 3 punkty i 5 zbiórek, a jego Colorado Mesa ograła Chadron State 90:71. *Szymon Walczak w 22 minuty zapisał na swoim koncie 6 punktów (6/10 za 1) i 2 zbiórki. Ekipa Adams State uległa University of Colorado – Colorado Springs 81:83. *Mateusz Rudak przez problemy z przewinieniami rozegrał tylko 14 minut notując 4 punkty, 2 zbiórki i 3 bloki. Zespół Birmingham-Southern przegrał z Centre 71:75. 7) Reggie Lynch w związku z zarzutami popełnienia przestępstwa na tle seksualnym został zawieszony i prawdopodobnie nie zagra już w koszulce Golden Gophers. Na swoim ostatnim roku gry center Minnesoty notował rekordowe dla siebie statystyki na poziomie 10 punktów, 8 zbiórek oraz 4 bloków i jego brak na pewno będzie dużym problemem dla trenera Richard Pitino. Coach Gophers nie jest jednak bez winy, bo wydarzenie z udziałem jego podopiecznego miało miejsce w 2016 roku i dopiero gdy sprawa wyciekła do mediów doszło do zawieszenia gracza. 8) Nie najlepiej rok rozpoczęli także w Notre Dame, gdzie złamania kości w stopie doznał Bonzie Colson i będzie zmuszony pauzować przynajmniej 8 tygodni. Ze średnimi 21,4 pkt, 10,4 zb, 2,4 bl i 2 prz rozgrywał najlepszy sezon w karierze, a wraz z nim dobrze spisywał się cały zespół Fighting Irish. Skrzydłowego Notre Dame prawdopodobnie ponownie zobaczymy na boisku w okolicach turnieju ACC, ale jak wspominał trener Mike Brey jego powrót nie będzie przyspieszany i nie zagra dopóki nie wróci do 100% sprawności. 9) Dobre wieści napłynęły do Western Kentucky, bo do gry dopuszczony został Josh Anderson, czyli gracz z Top 60 klasy 2017. Do tej pory wątpliwości budziła część jego ocen ze szkoły średniej, co skrupulatnie było sprawdzane. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie zobaczymy gracza Hilltoppers na boisku, ale do dyspozycji trenera będzie już od najbliższego meczu z Marshall. Tu też warto odnotować, że podopieczni Ricka Stansbury’ego rozgrywają naprawdę dobry sezon, gdzie pokonali między innymi Purdue czy SMU, a rywalizacje w C-USA rozpoczęli od dwóch zwycięstw. Szanse na wygranie konferencji poważnie wzrosły. 10) Blake Harris, którego do Missouri „sprowadził” Michael Porter Jr. zdecydował się na transfer. Przyczyny na tę chwilę nie są znane, ale jak poinformował nowej uczelni będzie szukał bliżej domu w North Carolina. W 14 rozegranych meczach dla Tigers notował przeciętnie 3,8 pkt, 3,4 as i 2,4 zb w 13,9 min. 11) Wprawdzie Trae Young w nocy nie grał, ale o tym gracz nigdy za wiele i dlatego taka ciekawostka: Trae Young is doing something special pic.twitter.com/UPN8FBSJUp — CJ Fogler (@cjzero) 4 stycznia 2018

