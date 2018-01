College Raport 07-08.01.18

Za nami chyba najbardziej szalony weekend tego sezonu. Ponad 160 rozegranych spotkań, masa niespodzianek, sensacji, indywidualnych popisów i emocji. Aż chciałoby się napisać o wszystkim, ale ze względu na brak czasu poniżej w dużym skrócie to co najważniejsze.

1) Markus Howard po swoim 52-punktowym meczu tym razem uzbierał „tylko” 37 oczek, 8 asyst i 4 zbiórki, co nie wystarczyło do zwycięstwa i Marquette uległo Villanova 90:100. Dla Wildcats sześciu zawodników rzuciło 10 i więcej punktów, a najwięcej bo 27 miał Jalen Brunson, który także rozdał 8 asyst.

2) Marvin Bagley III ponownie dominował i zdobył 31 punktów, 10 zbiórek oraz 4 bloki, a mimo wszystko zespół Duke sensacyjnie przegrał z NC State 85:96. Ponownie problemem Blue Devils okazała się fatalna gra w obronie, co zaowocowało drugą porażką na wyjeździe. W Wolfpack 16 puntków, 8 zbiórek i 3 bloki miał Omer Yurtseven.

3) Jevon Carter dał lekcje młodszemu koledze w znaczący sposób ograniczając poczynania Trae’a Younga i prowadząc West Virginia do zwycięstwa nad Oklahomą 89:76. Lider Mountaineers zdobył 17 punktów, 10 asyst i 7 zbiórek, a jego rywal choć miał 29 oczek, 5 asyst i 4 zbiórki, to jednak trafił tylko 8 rzutów na 22 próby i miał także 8 strat.

4) Hamidou Diallo przez problemy z przewinieniami rozegrał tylko 16 minut, a Kevin Knox i Shai Gilgeous-Alexander trafili łącznie 2 na 15 rzutów z gry i Kentucky przegrało z Tennessee 65:76. Dla Volunteers 20 punktów, 9 zbiórek, 4 asysty i 4 przechwyty miał Admiral Schofield, a Grant Williams dodał 18 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty.

5) Ekipa Kansas niemal przez cały mecz kontrolowała przebieg spotkania, ale w drugiej części gry świetne minuty rozgrywali na zmianę Kenrich Williams (11 pkt, 11 zb, 5 as) oraz Vladimir Brodziansky (20 pkt, 5 zb) dając nadzieję TCU na zwycięstwo. W kluczowym momencie meczu jednak sprawy w swoje ręce wziął Devonte Graham i zagrał tak jak wszyscy fani Jayhawks od niego oczekują wymuszając w końcówce sporo fauli oraz trafiając w ostatnich 2 minutach meczu 8/8 z wolnych i dając wygraną swojej drużynie 88:84. Lider KU w sumie uzbierał 28 punktów i 6 asyst, ale sporo dobrego dał także Sviatoslav Mykhailiuk notując 20 oczek, 6 asyst i 4 zbiórki.

6) Drużyna Auburn bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie po 20 minutach prowadząc już 47:30 i ostatecznie ograła wyżej notowany zespół Arkansas 88:77. 17 punktów i 6 zbiórek miał Mustapha Heron.

7) Providence przeważało przez większość spotkania, w pewnym momencie prowadząc już 18 oczkami i choć Xavier udało się jeszcze zbliżyć na dwa punkty, to ostatecznie meczu nie oddali i zasłużenie wygrali 81:72. W Musketeers słabo spisała się dwójka liderów Trevon Bluiett i J.P. Macura, za to świetnie wypadł Kerem Kanter dając z ławki 24 punkty i 12 zbiórek. Dla Friars 19 punktów, 9 asyst i 4 przechwyty zdobył Kyron Cartwright, a Rodney Bullock dodał 17 punktów i 6 zbiórek.

8) Jedna z najlepszych defensyw w lidze Virginia ponownie dała o sobie znać zatrzymując North Carolina na 49 punktów (ich średnia przed tym meczem wynosiła ponad 83) i dość pewnie wygrała 61:49. W Tar Heels zabrakło zwłaszcza punktów Luke’a Maye’a, który znowu przeciwko atletyczniejszym rywalom praktycznie nie istniał. Nie zawiódł za to Joel Berry II notując 17 punktów i 8 zbiórek. W Cavaliers Devon Hall miał 16 oczek i 7 asyst.

9) Ekipa Texas A&M mimo sporych osłabień (nie grali Admon Gilder, Duane Wilson i Robert Williams) dzielnie walczyła z LSU jeszcze 19 sekund przed końcem prowadząc 5 oczkami, ale wtedy tryb Trae’a Younga włączał Tremont Waters trafiając dwie szalone trójki i dając wygraną Tigers 69:68. W sumie lider LSU uzbierał 21 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty, a po przeciwnej stronie 19 punktów i 12 zbiórek zdobył Tyler Davis.

TREMONT WATERS WINS THE GAME FOR LSU!!!!! UNREAL!!!!!!! (via @clippittv) pic.twitter.com/qbFfYVukB8 — Basketball Society (@BBallSociety_) 6 stycznia 2018

10) Colorado w niespełna 48 godzin po wygraniu z Arizoną State ograło Arizonę 80:77 i to pomimo kolejnego świetnego występu Deandre Aytona (26 punktów, 5 zbiórek). Dla Buffaloes McKinley Wright IV zanotował 16 punktów, 10 asyst i 4 zbiórek, a Dallas Walton nie myląc się z gry dorzucił 15 oczek.

11) Jordan Barnett zdobył 28 punktów oraz 9 zbiórek, a Missouri przy stanie 75:75 na kilka sekund przed końcem miało piłkę i mogło decydować o losach spotkania, a mimo to Chris Chiozza znalazł sposób by dać wygraną Florida 77:75.

Chris Chiozza always comes up CLUTCH! pic.twitter.com/bWh1bDIH7A — CollegeBB News (@CollegeBBNCAA) 6 stycznia 2018

12) Gracze Notre Dame praktycznie przez cały mecz gonili, by w końcu w szczęśliwych okolicznościach wygrać z Syracuse 51:49. Tyus Battle pomimo kluczowej straty rzucił 21 oczek i tu należy podkreślić, że to on utrzymywał Orange w grze. Ostatecznie jednak bohaterem został Rex Pflueger.

Carried that fight into the Carrier Dome!@NDmbb earns a gutsy 51-49 win vs. ACC rival Syracuse behind Rex Pflueger’s #SCTop10-worthy put-back with seconds left!#GoIrish pic.twitter.com/rrf0cGDqZn — The Fighting Irish (@FightingIrish) 6 stycznia 2018

13) Zawodnicy Michigan State przez 18 minut grali niemal punkt za punkt z Ohio State, po czym Buckeyes w przeciągu trzech minut na przełomie pierwszej i drugiej połowy zanotowali serię 20-2 ustawiając przebieg reszty spotkania. Keita Bates-Diop rozegrał kolejne świetne zawody notując 32 punkty i 7 zbiórek, ale duży udział w „runie” miał także Kam Williams rzucając wtedy 8 ze swoich 10 oczek. Co ciekawe Spartans poza słabą skutecznością nie zagrali wcale źle, a po prostu przespali kluczowy fragment meczu. Po 17 punktów dla MSU mieli Joshua Langford i Miles Bridges.

14) Mickey Mitchell w samej końcówce spotkania zdobył 4 punkty, w tym trafił dwa kluczowe wolne dając Arizona State wygraną z Utah 80:77. Tym samym gracze Sun Devils po świetnym początku sezonu uniknęli fatalnego bilansu 0-3 na starcie rywalizacji w Pac-12. 22 oczka i 6 zbiórek miał Shannon Evans II.

15) Mierzący zaledwie 170 cm Chris Lykes rozegrał najlepszy mecz w karierze dając z ławki 18 punktów i w znaczący sposób przyczyniając się do ważnej wygranej Miami (FL) nad Florida State 80:74. 23 oczka dorzucił jeszcze Bruce Brown Jr., a Dewan Huell dodał 20 punktów i 8 zbiórek.

16) Pozostałe notowane zespoły z większymi lub mniejszymi problemami ograły swoich rywali:

Cincinnati – SMU 76:56 (Gary Clark i Jacob Evans rzucili po 18 punktów)

Wichita State – South Florida 95:57

Gonzaga – Loyola Marymount 85:66 (Johnathan Williams – 30 pkt, 10 zb)

Purdue – Nebraska 74:62 (Vincent Edwards – 21 pkt, 10 zb, 6 as)

Clemson – Louisville 74:69 (po dogrywce)

Seton Hall – Butler 90:87 (Angel Delgado – 28 pkt, 15 zb, 6 as; Kelan Martin – 27 oczek)

17) Ekipa Stanford zniwelowała 15-punktową stratę i w szalonych okolicznościach pokonała USC 76:75. 29 punktów i 10 zbiórek miał Reid Travis.

18) Garrison Mathews zdobył 43 punkty (12/20 z gry, 15/17 za 1) i 13 zbiórek prowadząc Lipscomb do wygranej nad Kennesaw State 86:71.

19) Zespół Cal Poly prawie przez cały mecz gonił CS Fullerton i choć dzięki trójce Kuby Nizioła oraz wolnym Donovana Fieldsa doprowadził do dogrywki to ostatecznie przegrał 97:101. Victor Joseph rzucił 33 oczka, a Donovan Fields dodał 23 punkty i 6 asyst. Polak natomiast na boisku spędził 33 minuty zdobywając 6 punktów (0/2 za 2. 2/8 za 3), 7 zbiórek i 2 bloki.

20) Chicago State uległo New Mexico State 60:97, a Patyk Szpir rozpoczynając spotkanie w pierwszej piątce rozegrał 19 minut notując 8 punktów i 2 zbiórki.

21) Pennsylvania w pierwszym spotkaniu wewnątrz konferencji Ivy ograła trudnego rywala Princeton 76:70. Kuba Mijakowski nie pojawił się boisku.

22) Ekipa Ole Miss pokonała Mississippi State 64:58, a Dominik Olejniczak w 14 minut uzbierał 2 punkty, 5 zbiórek i 2 przechwyty.

23) Polacy grali także w niższych dywizjach:

*Sebastian Ferenc – 33 min, 12 pkt, 10 zb, 2 as; Missouri S&T – Wisconsin-Parkside 74:82

*Filip Nowicki – 7 min, 2 pkt, 1 zb; Colorado Mesa – Regis University 82:103

*Szymon Walczak – 17 min, 7 pkt, 4 as; Adams State – MSU-Denver 80:62

*Marcin Wiszomirski – 4 min; Pitt-Johnstown – Gannon 69:73

*Mateusz Rudak – 22 min, 3 pkt, 4 zb; Birmingham-Southern – Sewanee 63:80

x) Kilka highlightów z weekendu:

Check the rim…

It might need a repair after this Dewan Huell 🔨 (Via @theACCDN) pic.twitter.com/1PMggZNsz7 — NCAA March Madness (@marchmadness) 8 stycznia 2018

Showtime DUNK for the Eagles! 🔨 (Via @SInow) pic.twitter.com/5dwQ68RRYF — NCAA March Madness (@marchmadness) 6 stycznia 2018