College Raport 9.01.18

Minionej nocy zaledwie jeden notowany zespół – Arizona State. Po dwóch porażkach, Sun Devils pokonali Utah Utes 80-77. ASU szybko zbudowali sobie 11 punktów przewagi, ale nim pierwsza połowa dobiegła końca, Utes wyrównali. Nie potrafili się urwać w drugiej połowie, więc spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w końcówce, w której to już Sun Devils mieli więcej zimnej krwi. Swój pierwszy mecz w tym sezonie wygrała za to drużyna Coppin State, przełamując serię dwudziestu porażek z rzędu. Potrzebowali do tego aż dwóch dogrywek z Florida A&M, ale po bardzo wyrównanych 50 minutach wygrali 79-78, decydujące punkty zdobywając na 12 sekund przed końcem. W drugiej dywizji zagrał Marcin Wiszomirski, ale jego zespół Pitt-Johnstown przegrał z Edinboro 79-82. Marcin zagrał cztery minuty, rzucając dwa punkty, zbierając jedną piłkę oraz notując dwie straty. Trafił jeden z trzech oddanych rzutów, notując dwa pudła zza łuku. Grał także, ale w trzeciej dywizji, Stefan Marchlewski w barwach Morrisville State. Jego zespół zdominował Wells 97-67, a Stefan w 24 minuty zanotował 8 punktów (3-3 z gry, 2-2 zza łuku), dwie zbiórki, asystę oraz dwa przechwyty.

Posted by Dominik Kędzierawski @ 9 stycznia 2018

