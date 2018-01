College Raport 10-11.01.18

Szybkie podsumowanie dwóch ostatnich nocy z naciskiem na występy notowanych ekip i Polaków. 1) Jevon Carter nie zaliczył najlepszego spotkania (8 pkt, 5 as, 3 zb, 3 prz), ale w kluczowym momencie wziął sprawy w swoje ręce i dał West Virginii zwycięstwo nad Baylor 57:54. Była to 15 wygrana z rzędu Mountaineers. Sagaba Konate zdobył 8 punktów, 12 zbiórek i 7 bloków, a po przeciwnej stronie Jo Lual-Acuil Jr. miał 11 oczek, 10 zbiórek, 5 bloków. Maciej Bender na boisku spędził 9 minut notując jeden przechwyt. 2) Kyle Guy trafiając między innymi pięć trójek i rzucając w sumie 22 punkty poprowadził Virginię do wygranej nad Syracuse 68:61. Dobrze wypadł także Devon Hall, który flirtował z triple-double kończąc z 13 punktami, 7 zbiórkami i 8 asystami. Dla Orange 16 punktów i 8 zbiórek zdobył Oshae Brissett. 3) Isaac Haas na kilka sekund przed końcem trafił 1 na 2 rzuty wolne, co wystarczyło do zwycięstwa Purdue nad Michigan 70:69. W sumie uzbierał 17 punktów, 6 zbiórek i 2 bloki, a Carsen Edwards dodał 19 oczek i 5 zbiórek. W szeregach Wolverines 15 punktów, 6 zbiórek, 2 asyst miał Zavier Simpson. 4) Trae Young ponownie nie zaliczył najefektywniejszego spotkania notując co prawda 27 punktów, 9 asyst i 4 przechwyty, ale trafiając tylko 7/23 z gry, co jednak wystarczyło Oklahomie do pokonania Texas Tech 75:65. Dla Red Raiders 19 punktów i 5 zbiórek zdobył Keenan Evans. 5) Sviatoslav Mykhailiuk trafił 6/9 za trzy kończąc z 23 punktami, a Malik Newman dał z ławki 27 punktów i 8 zbiórek, co przyczyniło się do wygranej Kansas nad Iowa State 83:78. W Cyclones najbardziej wyróżnili się Lindell Wigginton (27 oczek) oraz Nick Weiler-Babb (13 punktów, 10 zbiórek 8 asyst). 6) Tym razem nie Markus Howard (12 oczek), a Andrew Rowsey był postacią numer jeden w zespole Marquette i zdobywając 31 punktów, 5 zbiórek oraz 3 asysty dał wygraną swojej ekipie nad wyżej notowanym zespołem Seton Hall 84:64. Pirates 12 punktów, 10 zbiórek i 3 bloki dał Angel Delgado. 7) North Carolina nie pozostawiła żadnych złudzeń Boston College wygrywając 96:66, a klasę po kilku słabszych spotkaniach pokazał Luke Maye notując 32 punkty i 18 zbiórek. W Eagles 21 punktów, 5 asyst i 4 zbiórki miał Ky Bowman. 8) Ekipa Kentucky potrzebowała sporo szczęście by pokonać osłabiony zespół Texas A&M 74:73. Hamidou Diallo rzucił 18 punktów, a Shai Gilgeous-Alexander tym razem zaczynając spotkanie w pierwszej piątce uzbierał 16 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst. 21 oczek i 5 zbiórek Aggies dał Tyler Davis. 9) Zespół Auburn drugą część spotkania rozpoczął przegrywając różnicą 10 oczek, ale świetne 20 minut wygrane 50:25 dało im zwycięstwo nad Ole Miss 85:70. Sześciu graczy Tigers rzuciło 12 i więcej punktów, a najwięcej bo 16 miał Desean Murray, który zebrał także 8 zbiórek. W Rebels 24 punkty i 4 asyst miał Breein Tyree, a pierwsze double-double w NCAA zaliczył Dominik Olejniczak notując w 30 minut 10 punktów (5/7 za 2), 10 zbiórek i 3 przechwyty. 10) Rekordowy mecz Granta Williamsa na poziomie 37 punktów i 7 zbiórek oraz 22 oczka i 9 zbiorek Admirala Schofielda dały wygraną Tennessee nad Vanderbilt 92:84. W Commodores wyróżnili się Saben Lee (21 pkt) i Jeff Roberson (19 pkt). 11) Ekipa Creighton zgodnie z planem ograła Butler 85:74. Marcus Foster miał 23 punkty i 8 asyst, a Martin Krampelj dodał solidne double-double z 14 punktami i zbiórkami. 18 oczek dla Bulldogs rzucił Paul Jorgensen. 12) Villanova potwierdziła, że na tę chwilę jest numerem jeden pokonując Xavier 89:65. Statystycznie tym razem najlepiej wypadł Phil Booth notując 21 punktów, 4 asysty i 4 przechwyty, a dla Musketeers 16 oczek i 5 zbiórek zdobył Kerem Kanter. 13) Drużyna Michigan State potrzebowała dogrywki by pokonać Rutgers 76:72, choć gdyby Miles Bridges (11 pkt, 6 zb, 4 as) w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry trafił dwa, a nie jeden rzut wolny spotkanie udałoby się rozstrzygnąć wcześniej. Dla Spartans 17 punktów, 10 zbiórek i 3 bloki miał Nick Ward, a w Scarlet Knights 22 punkty, 6 zbiórek i 4 asysty miał Corey Sanders. 14) Zespół Duke odniósł pierwszą wygraną na wyjeździe bezapelacyjnie pokonując Pittsburgh 87:52. Tym razem Marvin Bagley III uzbierał 16 punktów i 15 zbiórek. 15) Po bardzo emocjonującym widowisku i dwóch dogrywkach lepsza okazała się ekipa Texas pokonując TCU 99:98, a wygraną zadedykowali Andrew Jonesowi, u którego wczoraj stwierdzono białaczkę… Dylan Osetkowski uzbierał 20 punktów i 6 zbiórek, a 22 oczka z ławki dorzucił Eric Davis Jr.. W Horned Frogs najlepiej wypadł Kenrich Williams kończąc z 26 punktami, 8 zbiórkami i 4 asystami, a Vladimir Brodziansky, którego punkty doprowadziły zarówno do pierwszej, jak i drugiej dogrywki uzbierał 19 oczek i 6 zbiórek. 16) Drużyna Louisville sprawiła niespodziankę ogrywając na wyjeździe Florida State 73:69. Deng Adel uzbierał 16 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst, a Ray Spalding dołożył 15 punktów i 6 zbiórek. W Seminoles 25 oczek i 8 zbiórek miał Terance Mann. 17) Luwane Pipkins notując 44 punkty, 5 zbiórek i 5 asyst poprowadził Massachusetts do zwycięstwa po dogrywce nad La Salle 86:79. 18) 41 oczek i 8 zbiórek w regulaminowym czasie gry miał Jordan Howard, a jego Central Arkansas ograło Incarnate Word 92:76. 19) Blisko czterdziestki był również Barry Brown, którego 38 punktów i 6 przechwytów pomogło Kansas State w pokonaniu Oklahoma State 86:82. 20) Ekipa Cal Poly nie poradziła sobie w Hawaii przegrywając 45:57. Jakub Nizioł na boisku spędził 22 minuty, ale podobnie jak cały zespół Mustangs miał problemy ze skutecznością trafiając 1/3 za dwa oraz 0/5 za trzy i kończąc z 2 punktami, 2 zbiórki i 2 przechwyty. 21) W III Dywizji w pechowych okolicznościach zespół Morrisville State uległ po dogrywce Keuka 77:78, choć trzeba przyznać, że gdyby nie trójka na sekundę przed końcem regulaminowego czasu gry jednego z graczy Mustangs do dogrywki w ogóle by nie doszło. Stefan Marchlewski w 20 minut gry zanotował 3 punkty (0/2 za dwa, 1/1 za trzy) i 2 zbiórki.

