College Raport 12.01.18

Piękna historia Sun Devils zaczyna się kończyć. Arizona State doznała kolejnej porażki w ramach rywalizacji wewnątrz konferencji Pac-12, tym razem przegrywając u siebie z Oregonem. Było to bardzo zacięte i wyrównane spotkanie, ale ostatecznie górą okazali się Ducks, będąc skuteczniejszy zespołem w końcówce. Sun Devils raz jeszcze pokazali, iż są nierównym zespołem, gdyż w pierwszej połowie jak równie szybko zbudowali sobie 12 punktów przewagi, tak szybko to zmarnowali. Swój drugi mecz w sezonie przegrała także drużyna Clemson Tigers. Ich pogromcą okazał się być zespół NC State, wygrywając 78-77. Po bardzo zaciętej pierwszej połowie, na 3,5 minuty przed końcem meczu Wolfpack prowadzili już 12 punktami, ale Tigers szalonym powrotem doprowadzili do bardzo emocjonującej końcówki, w której Gabe DeVos zdobył cztery punkty w ostatniej sekundzie meczu. Po dobitce oraz faulu przy trójce, DeVos otrzymał trzy rzuty wolne, przy trzech punktach straty. Trafił on pierwsze dwa, ale spudłował ostatni, dając wygraną NC State. Był to najlepszy mecz w barwach NC State Omera Yurtsevena, centra Wolfpack, który rzucił 29 punktów. Małe problemy w starciu z Oregon State miała Arizona. Pierwsza połowa była całkowitym zaprzeczeniem pojęcia ofensywy i zakończyła się wynikiem 22-21 dla Beavers. W drugiej jednak sprawy w swoje ręce wziął Allonzo Trier, a jego 15 punktów w tej odsłonie pozwoliło Wildcats na urwanie się i ostateczne zwycięstwo. Kolejny dobry mecz rozegrali Ohio State, a także ich lider – Keita Bates-Diop. Buckeyes przejechali się po Maryland 91-69, a Keita rzucił 26 punktów, trafiając 6 z 8 trójek. Po tym zwycięstwie Buckeyes są jednym z dwóch, obok Purdue, niepokonanych drużyn w Big Ten. Z Polaków obecnych w pierwszej dywizji zagrał tylko Patryk Szpir. Jego Chicago State przegrało 64-67 ze Seattle, a Patryk przebywał na parkiecie przez 24 minuty, trafiając 3 z 4 rzutów, notując 6 punktów, 2 zbiórki, przechwyt, stratę oraz 4 faule. W barwach Missouri S&T z drugiej dywizji 14 punktów rzucił Sebastian Ferenc, ale jego zespół poległ 73-96 z Truman State. Rozegrał on 21 minut, trafiając 5 z 14 rzutów. Dodał do tego 4 zbiórki, asystę, przechwyt, blok, dwie straty oraz 4 faule.

Posted by Dominik Kędzierawski @ 12 stycznia 2018

