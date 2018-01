College Raport 13-15.01.18

Spóźnione podsumowanie wszystkich wydarzeń z weekendu. Masa spotkań na styku, kilka niespodzianek, parę indywidualnych wyczynów, w tym jak zwykle szalejący Trae Young.

1) Shamorie Ponds robił co mógł zdobywając 37 punktów i 7 zbiórek utrzymując w grze St. John’s, ale ostatecznie na mocny zespół Villanova to nie wystarczyło i przegrali 71:78. Dla Wildcats świetne minuty z ławki dał Donte DiVincenzo notując rekordowe dla siebie 25 oczek i 7 zbiórek.

2) Wichita State wciąż pozostaje niepokonana w konferencji AAC tym razem z pewnymi trudnościami rozprawiając się z Tulsa 72:69. Po 16 punktów dla Shockers rzucili Landry Shamet i Conner Frankamp, a w Golden Hurricane 26 oczek i 7 asyst miał Sterling Taplin.

3) Tra Holder nie miał swojego dnia trafiając tylko 1 na 9 rzutów z gry, ale w jego miejsce pozostali koledzy z drużyny wzięli sprawy w swoje ręce dając wygraną Arizona State nad Oregon State 77:75. Sun Devils w drugiej części gry przegrywali już 13 oczkami, ale dużo ważnych punktów zdobył Shannon Evans II, ostatecznie kończąc z 22 punktami, 6 zbiórkami i 7 asystami w dużym stopniu przyczyniając się do takiego rozstrzygnięcia. Stephen Thompson Jr., który zdobył 10 ostatnich punktów Beavers dając nadzieję na ich zwycięstwo w sumie uzbierał 21 oczek.

4) Ekipa Cincinnati dzięki bardzo dobrej drugiej części gry pokonała South Florida 78:55. Dla Bearcats 18 punktów w 21 minut gry rzucił Jarron Cumberland.

5) W spotkaniu Gonzaga – San Francisco to pierwsza połowa ustawiła przebieg spotkania dając wygraną Bulldogs 75:65. Johnathan Williams skończył mecz z 17 punktami, 9 zbiórkami i 3 asystami.

6) North Carolina potrzebowała bardzo dużo szczęścia w końcówce spotkania, by pokonać ekipę Notre Dame 69:68, wciąż grającą bez swoich dwóch czołowych zawodników. Statystycznie najlepiej wypadł Luke Maye notując 18 punktów i 11 zbiórek, ale kluczowe akcje meczu wykonywał Joel Berry II kończąc z 15 oczkami.

7) Kelan Martin zdobywając 37 punktów i 7 zbiórek poprowadził Butler do zwycięstwa nad Marquette 94:83. W Golden Eagles 30 oczek i 6 zbiórek miał Sam Hauser.

8) Zespół Tennessee kontrolując niemal od początku przebieg spotkania ograł wciąż osłabiona ekipę Texas A&M 75:62. Jordan Bowden uzbierał 15 punktów i 6 zbiórek.

9) Chandler Hutchison notując 44 punkty (7/10 za trzy) oraz 8 zbiórek poprowadził Boise State do cennej wygranej nad San Diego State 83:80.

10) Drużyna West Virginia pomimo prowadzenia przez większość spotkania, po zaciętej końcówce przegrała na wyjeździe z Texas Tech 71:72. Jevon Carter rozegrał jeden z lepszych meczów w tym sezonie rzucając między innymi 28 punktów, ale do zwycięstwa to nie wystarczyło. W Red Raiders 20 punktów i 5 zbiórek miał Keenan Evans, a 17 oczek z ławki dorzucił Brandone Francis. W Mountaineers po raz pierwszy w tym sezonie zagrał Esa Ahmad notując 18 punktów oraz 6 zbiórek i zabierając minuty Polakowi, przez co Maciej Bender na boisku spędził tylko 5 minut zdobywając 2 punkty i zbiórkę.

Po meczu doszło do nieprzyjemnego incydentu podczas gdy fani Texas Tech wbiegali na boisko, jeden z graczy WVU wyprowadził cios w kierunku kibica:

11) Moritz Wagner rozegrał najlepszy mecz w karierze nic sobie nie robiąc z imponującego zestawienia podkoszowych rywali i poprowadził Michigan do niespodziewanego zwycięstwa nad Michigan State 82:72. Wysoki Wolverines zawody skończył z dorobkiem 27 punktów i 4 zbiórek, ale należy docenić także wkład pozostałych graczy z pierwszej piątki, którzy również dołożyli cegiełkę do zaskakującego rezultatu. Miles Bridges, który podkreślał po meczu, że jego zespół nie zagrał wystarczająco twardo uzbierał 19 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst, a Jaren Jackson Jr. dołożył kolejne 19 oczek i 6 bloków.

12) Zespół Purdue bez najmniejszych problemów rozprawił się z Minnesotą 81:47. Vincent Edwards miał 25 punktów i 5 zbiórek.

13) Brak zmagającego się z wirusem Mike’a Krzyzewskiego na ławce trenerskiej nie przeszkodził Duke w łatwej wygranej nad Wake Forest 89:71. Kolejny indywidualny popis dał Marvin Bagley III notując 30 punktów, 11 zbiórek, 3 asysty, 4 przechwyty i 3 bloki.

14) Jeszcze większy popis dał Trae Young, który tym razem zdobywając 43 punkty (10/18 za trzy), 11 zbiórek i 7 asyst poprowadził Oklahomę do kolejnej wygranej rozprawiając się po dogrywce z TCU 102:97. Dla Horned Frogs, którzy po doliczonym czasie gry przegrali drugi mecz z rzędu 22 punkty i 5 asyst miał Jaylen Fisher, a Vladimir Brodziansky dodał 21 oczek, 6 zbiórek i 3 bloki.

15) Drużyna Xavier zgodnie z planem ograła Creighton 92:70. Trevon Bluiett zapisał na swoim koncie 24 oczka i 5 zbiórek, a Marcus Foster rzucił 16 punktów.

16) Zespół Kansas ponownie wyszarpał wygraną w ostatniej minucie meczu pokonując Kansas State 73:72. Devonte’ Graham uzbierał 23 punkty i 5 asyst, a po przeciwnej stronie 22 oczka i 6 zbiórek miał Dean Wade.

17) Dzięki skutecznej pierwszej połowie ekipa Seton Hall ograła Georgetown 74:61. Po 19 punktów i 5 zbiórek mieli Desi Rodriguez oraz Myles Powell.

18) W ofensywnym pojedynku Arizona okazała się lepsza od Oregon 90:83. Allonzo Trier miał 25 punktów i 6 zbiórek, a Deandre Ayton dodał 24 punkty i 7 zbiórek. Dla Ducks 25 oczek rzucił Elijah Brown, a 20 punktó i 7 zbiórek dołożył MiKyle McIntosh.

19) Shai Gilgeous-Alexander wrócił do gry na wysokim poziomie notując 22 punkty, 6 asyst i 4 zbiórki, a kluczowe kosze dorzucił Kevin Knox kończąc z 17 oczkami wspólnie prowadząc Kentucky do zwycięstwa na trudnym terenie w Vanderbilt 74:67. W Commodores Jeff Roberson miał 20 punktów i 7 zbiórek.

20) Gracze Clemson świetnie spisali się zza linii rzutów za trzy punkty oraz z wolnych, czego nie można powiedzieć o drużynie Miami (FL), i ostatecznie wygrali 72:63. W Tigers Donte Grantham zdobył 18 punktów (4/4 za trzy) i 6 zbiórek, a w Hurricanes po 16 oczek mieli Lonnie Walker IV i Anthony Lawrence II.

21) Zespół Auburn nie przestaje zadziwiać i kontynuuje serię zwycięstw pokonując Mississippi State 76:68. Bryce Brown zdobył 23 punkty.

22) Florida State potrzebowała aż dwóch dogrywek by pokonać Syracuse 101:90. Tyus Battle, który trójką doprowadził do dogrywki, a później był blisko zapewnienia wygranej Orange uzbierał 37 oczek, zaś w Seminoles najbardziej wyróżnili się Braian Angola (24 pkt, 8 as, 5 zb) i Christ Koumadje (23 pkt, 8 zb, 4 bl).

23) Virginia bez większego trudu poradziła sobie z NC State 68:51. Devon Hall rzucił 25 punktów.

24) Drużyna Ohio State dzięki wysoko wygranej pierwszej części gry pokonała Rutgers 68:46. Keita Bates-Diop zanotował 20 punktów, 9 zbiórek i 5 bloków.

25) Chris Clemons trafiając trójkę niemal równo z końcową syreną dał wygraną Campbell nad High Point 65:64. Bohater Fighting Camels w całym meczu uzbierał 25 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty.

Chris Clemons hit the CLUTCH buzzer beater yesterday for Campbell to take down High Point. This man GETS BUCKETS!! pic.twitter.com/MPuo6a1Jyg — Basketball Society (@BBallSociety_) 13 stycznia 2018

26) Jeremiah Martin zanotował 26 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst, ale to Kareem Brewton Jr. dzięki trójce w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry został bohaterem i dał wygraną Memphis nad Temple 75:72.

So Icy…

Memphis wins in OT on this absolute DAGGER from Kareem Brewton!! (Via @@CBSSportsNet)pic.twitter.com/7wpvZ2LTWk — NCAA March Madness (@marchmadness) 13 stycznia 2018

27) Ole Miss sprawiło małą niespodziankę ogrywając Floridę 78:72. Dominik Olejniczak w 10 minut zanotował 2 punkty (1/2 za 2) i zbiórkę.

28) Pennsylvania kontynuuje serię zwycięstw i w piątek ograła Cornell 69:61, a w sobotę Columbię 77:71. AJ Brodeur zdobył odpowiednio 18 punktów, 9 zbiórek i 6 asyst oraz 30 puktów, 8 zbiórek i 3 bloki. Niestety w obu spotkaniach Kuba Mijakowski nie pojawił się na boisku.

29) Zespół Chicago State przegrał wysoko z Utah Valley 58:83, a Patryk Szpir w 24 minuty zanotował 4 punkty i 6 zbiórek.

30) 43 punkty Andre Walkera pomogły Loyola (MD) pokonać Lafayette 83:77.

31) 42 punkty, w tym 10/20 za trzy miał Roosevelt Smart prowadząc North Texas do zwycięstwa nad Rice 85:78.

32) Blisko czterdziestki był także Michael Oguine notując 39 oczek, a jego Montana ograła Portland State 92:89.

33) Cyferki Polaków z II Dywizji:

* Szymon Walczak – 7 min, 1/2 za jeden; Adams State – South Dakota School of Mines 80:70

* Szymon Walczak – 9 min, 0/2 za dwa, 2 zbiórki; Adams State – Black Hills State 65:67

* Marcin Wiszomirski – 6 min; Pitt-Johnstown – Mercyhurst 67:64

34) Cyferki Polaków z III Dywizji:

* Mateusz Rudak – 14 min, 11 pkt, 4 zb; Birmingham-Southern – Hendrix 104:92

* Mateusz Rudak – 32 min, 22 pkt, 15 zb; Birmingham-Southern – Rhodes 109:106

* Stefan Marchlewski – 18 min, 5 pkt, 3 zb, 2 prz; Morrisville State – Penn St.-Berks 90:58

* Stefan Marchlewski – 24 min, 15 pkt, 4 as; Morrisville State – St. Elizabeth 95:68

35) Kilka highlightów:

Hit ▶️

.

.

👀 DUNK OF THE YEAR

.

.

Say 😱 (Via @CBBonFOX)pic.twitter.com/bwxT0tTuZa — NCAA March Madness (@marchmadness) 13 stycznia 2018