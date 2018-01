College Raport 20.01.18

Tylko siedem meczów w I Dywizji, więc dziś bardzo krótki raport. 1) Gracze Michigan State od piątej minuty meczu zaczęli budować swoją przewagę, którą stopniowo powiększali, by ostatecznie zdemolować Indianę 85:57. Można powiedzieć, że podopieczni Toma Izzo byli lepsi w niemal każdym elemencie gry oprócz strat, które są bolączką Spartans w tym sezonie. Miles Bridges trafiając między innymi 4/6 za trzy rzucił 22 punkty, a Nick Ward dodał 18 oczek i 1 3 zbiórek. W Hoosiers wyróżnił się Robert Johnson notując 21 punktów i 7 zbiórek. 2) W drugim spotkaniu w Big Ten grająca w kratkę ekipa Wisconsin nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem najsłabszej drużyny konferencji – Illinois. Badgers w drugiej części gry pozwolili swoim rywalom na zdobycie tylko 18 punktów (sami rzucając 32) i ostatecznie wygrali 75:50. Ethan Happ przypomniał o swoich wszechstronnych umiejętnościach kończąc z 16 punktami, 10 zbiórkami i 5 asystami, ale swoje dołożyli też Brevin Pritzl (16 pkt, 6 zb) oraz Brad Davison (18 oczek). Dla Fighting Illini, którzy nie wygrali jeszcze spotkania w Big Ten 16 oczek rzucił Leron Black. 3) Drużyna Davidson odniosła piątą wygraną z rzędu w A-10 ogrywając St. Bonaventure 83:73. Peyton Aldridge, jak na lidera przystało zdobył 25 punktów i 9 zbiórek, a 21 punktów, 9 asyst i 4 zbiórki dodał rozgrywający Jon Axel Gudmundsson. 25 punktów i po 4 zbiórki orz asysty w Bonnies miał Matt Mobley. 4) Najlepszy mecz w swojej karierze w II Dywizji rozegrał Filip Nowicki. Wprawdzie jego Colorado Mesa uległa dość wysoko MSU Denver 60:80, ale Polak w 20 minut gry uzbierał 10 punktów (4/6 za 2, 2/5 za 1), 6 zbiórek i 3 przechwyty. Spotkanie można obejrzeć z odtwarzania pod tym linkiem. 5) 20 minut na boisku spędził również Szymon Walczak notując 8 punktów (4/5 za 2, 0/1 za 3) oraz 3 zbiórki i dokładając swoją cegiełkę do zwycięstwa Adams State nad Chadron State College 82:70. Mecz dostępny do obejrzenia tu. 6) W III Dywizji zespół Birmingham-Southern uporał się z Berry 75:70. Mateusz Rudak w 20 minut uzbierał 3 punkty (0/2 za 2, 0/1 za 3, 3/6 za 1), 4 zbiórki, 2 asysty i 5 bloków.

