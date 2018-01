College Raport 24-25.01.18

Wracamy po krótkiej przerwie. I choć zdajemy sobie sprawię, że działo się bardzo dużo, to jednak wszystkich spotkań nie nadrobimy, a skupimy się na aktualnych wydarzeniach i meczach z ostatnich dwóch nocy.

1) Villanova zgodnie z oczekiwaniami pewnie ograła Providence 89:69 i jeśli szukamy w tym sezonie tzw. super drużyny wyróżniającej się na tle pozostałych to są to właśnie Wildcats. Niestety w trakcie meczu złamania kości w prawej ręce doznał Phil Booth (śr. 11,6 pkt, 3,3 zb i 3,2 as) i czekają go przynajmniej 4-6 tygodni przerwy. Oczywiście jest to duża strata dla ekipy, która obecnie jest najpoważniejszym kandydatem do wygrania mistrzostwa, ale z drugiej strony Jay Wright ma na tyle wyrównany skład, że brak Bootha nie powinien znacząco wpłynąć na wyniki drużyny.

2) Od 2002 roku odkąd sięgają dane Kena Pomeroy’a żadna z drużyn nie broniła tak dobrze, jak Virginia w tym roku, co ponownie potwierdziło się w wygranym spotkaniu z Clemson 61:36. Po 14 minutach meczu Tigers prowadzili nawet 23:16, by następnie pozostały fragment przegrać 13:45 (!!!). Podopieczni Tony’ego Bennetta pozwolili swoim rywalom na zdobycie ledwie 16 oczek w ponad 28 minut (!!!). Oczywiście brak w szeregach Clemson kontuzjowanego Dontego Granthama (śr. 14,2 pkt, 6,9 zb, 2,4 as) odegrał pewną rolę, ale wciąż takiej dominacji Virginii, która w ACC jeszcze nie przegrała, chyba nikt się nie spodziewał.

3) Dwójka podkoszowych Wendell Carter Jr. i Marvin Bagley III dała wspólnie 39 punktów oraz 23 zbiórki prowadząc Duke do zwycięstwa nad Wake Forest 84:70. Ponownie jednak nie najlepiej spisali się w defensywie pozwalając między innymi Doralowi Moore’owi na zdobycie 18 punktów (9/9 za 2) i 12 zbiórek (6 w ataku).

4) Trae Young po przegranym minimalnie po dogrywce meczu z Oklahoma State, w którym rzucił 48 punktów oddając aż 39 rzutów, przeciwko Kansas oddał tylko 9 rzutów z gry i notując 26 punktów oraz 9 asyst poprowadził Oklahomę do zwycięstwa 85:80. W Jayhawks 24 punkty, 5 zbiórek i 4 asysty miał Sviatoslav Mykhailiuk, a 20 oczek, 5 zbiórek i 4 przechwyty dodał Malik Newman.

5) Ekipa Texas Tech po dwóch porażkach z rzędu wróciła na właściwy tor pokonując Oklahoma State 75:70. Wygraną udało się im wyszarpać w drugiej części gry, bo po 20 minutach meczu tracili do rywali 12 oczek, a na pierwsze prowadzenie wyszli na niespełna 4 minuty przed końcem. Keenan Evans zanotował 26 punktów i 5 asyst, a Jarrett Culver dołożył 25 oczek i 8 zbiórek.

6) Zespół Tennessee dzięki udanej pierwszej części gry pokonał Vanderbilt 67:62. Zawodnicy Commodores praktycznie przez całą drugą połowę gonili i na 2 minuty przed końcem zbliżyli się nawet na 2 oczka, ale ostatecznie do zwycięstwa czegoś zabrakło. W Volunteers wyróżnili się Grant Williams (18 pkt, 3 zb, 3 as) i Jordan Bowden (19 oczek), a w Vanderbilt Riley LaChance (25 pkt, 4 zb) i Jeff Roberson (21 pkt i 6 zb).

7) Mimo, że Markus Howard dał kolejny popis rzucając 33 punkty ekipa Marquette uległa Xavier 70:89. Co ciekawe lider Golden Eagles przerwał serię 57 trafionych rzutów wolnych w tym sezonie i po tym spotkaniu ma na koncie „tylko” 59/61 za jeden. W Musketeers Trevon Bluiett zanotował 13 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst.

8) Gracze Cincinnati rozgromili Temple 75:42 i z bilansem 7-0 umocnili się na pierwszej pozycji w konferencji American. Gary Clark zapisał na swoim koncie 17 punktów, 10 zbiórek i 3 asysty.

9) Z podobną łatwością Auburn poradziło sobie z Missouri 91:73. Dla wygranych 21 punktów i 6 asyst miał Jared Harper, a po przeciwnej stronie tyle samo punktów rzucił Kassius Robertson.

10) Florida dość niespodziewanie nie poradziła sobie na własnym parkiecie s South Carolina ulegając 72:77. Gamecocks do wygranej poprowadziła dwójka Wesley Myers (22 pkt, 4 as, 4 prz) oraz Chris Silva (18 pkt, 12 zb).

11) Nevada po bardzo specyficznym do oglądania ze względu na stroje spotkaniu ulegała po dwóch dogrywkach Wyoming 103:104. W Cowboys 33 punkty i 10 zbiórek miał Justin James, a Hayden Dalton dodał 25 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty. Dla Wolf Pack 29 punktów 9 zbiórek zdobył Jordan Caroline, a Cody Martin dołożył z ławki 27 oczek, 7 zbiórek i 6 asyst.

12) 8 wygraną z rzędu w konferencji A-10 odniosła ekipa Rhode Island pokonując Fordham 78:58. 20 oczek rzucił Andre Berry.

13) Drużyna Ole Miss dość niespodziewanie pokonała Alabamę 78:66. Rebels do zwycięstwa poprowadził Deandre Burnett notując 24 punkty, 4 zbiórki i 3 asysty. Dominik Olejniczak tym razem otrzymał 12 minut z ławki zdobywając 1 punkt (0/1 za 2, 1/2 za 1) oraz 3 zbiórki.

14) Pierwszą wygraną w konferencji Big Ten odniosła drużyna Illinois pokonując Indianę 73:71. Na pierwsze zwycięstwo w ACC wciąż czeka zespół Pittsburgh, którym w nocy uległ NC State 68:72.

15) W II Dywizji zespół Pitt-Johnstown pewnie pokonał West Chester 102:85, a Marcin Wiszomirski w 8 minut uzbierał 2 punkty i 1 zbiórkę.