Kolejna dobra noc za nami. Trochę emocji, kilka niespodzianek i mecze Polaków.

1) W szalonych okolicznościach ekipa Penn State ograła na wyjeździe do tej pory niepokonany w Big Ten zespół Ohio State 82:79. Po bardzo emocjonującym i wyrównamy meczu w końcówce na minimalne prowadzenie wyszli gracze Nittany Lions, a potem zdarzyło się to:

WHAT A FINISH!

Penn State hands No. 13 Ohio State its first @bigten loss at the buzzer. (via @BigTenNetwork) pic.twitter.com/oQdtCcbGqo

