Wideo: Podsumowanie soboty – 17.03.2018

Kolejny dzień, kolejne emocje, kolejne niespodzianki. I jak tu nie kochać Marcowego Szaleństwa? Standardowo zanim ukaże się tekstowe podsumowanie pierwszego tygodnia szybki wrzut filmików. Najlepsze zagrania: Najlepsze dunki: Najważniejsze momenty: Więcej highlightów i różnych filmików z turnieju na oficjalnym kanale NCAA.

Posted by Kosi @ 18 marca 2018

