Akademickie rozmowy odc. 5

35 minutowe podsumowanie pierwszego tygodnia turnieju, gdzie staraliśmy się powiedzieć o wszystkich najważniejszych sprawach i w rezultacie nie porozmawialiśmy o wszystkich drużynach. Wkrótce jednak zapowiedź rundy Sweet Sixteen, więc będzie okazja do nadrobienia. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski Przy okazji polecamy rozmowę Wojtka na antenie internetowego radia Zapinamy Pasy:

Posted by Kosi @ 21 marca 2018

