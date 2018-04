Akademickie rozmowy odc. 6

Na kilka godzin przed startem rundy Sweet Sixteen przygotowaliśmy dla Was dość obszerną zapowiedź tego, co wydarzy się w najbliższych dnia. Przeanalizowaliśmy wszystkie pary meczowe, od nowa wytypowaliśmy naszą drabinkę do Final Four i o dziwo tym razem byliśmy bardzo zgodni. Zachęcamy do przesłuchania. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 22 marca 2018

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !