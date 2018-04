Wideo: Podsumowanie Sweet Sixteen 22-23.03.2018

Standardowo czas na podsumowanie przyjedzie po weekendzie, a tymczasem szybki zrzut filmików z najważniejszymi wydarzeniami. Najlepsze dunki z czwartku i piątku: Najlepsze zagrania: Podsumowanie poszczególnych dni: Więcej highlightów i ciekawych filmików na oficjalnym kanale NCAA March Madness.

Posted by Kosi @ 24 marca 2018

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !