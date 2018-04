Wideo: Podsumowanie Elite Eight 24-25.03.2018

Drugi tydzień turnieju za nami, czyli w stawce pozostała już tylko czwórka ekip. Z jednej strony drabinki dwóch nie do końca spodziewanych uczestników czyli #11 Loyola Chicago oraz #3 Michigan. Z drugiej dwójka faworytów rozstawionych z najwyższym #1 seedem – Villanova i Kansas. Przed nami pięć dnia przerwy na nadrobienie, podsumowanie i zapowiedzenie najważniejszego weekendu sezonu.

Posted by Kosi @ 26 marca 2018

