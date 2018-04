Akademickie rozmowy odc. 9

Z małym poślizgiem, ale mamy dla Was podsumowanie Final Four, gdzie skupiliśmy się przede wszystkim na samych zwycięzcach z Villanovy. Dodatkowo wspomnieliśmy również o Final Four turnieju NIT, a także o decyzji Dariusa Bazley’a, który wybrał grę w G-League kosztem NCAA. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 8 kwietnia 2018

