Akademickie rozmowy odc. 10

Dziesiąty odcinek, w którym rozmawiamy o czołowych drużynach zakończonego sezonu w kontekście nadchodzących rozgrywek 2018-19. Kto najwięcej stracił? Kto się najbardziej wzmocnił? Kto wskoczy do Top 10, a kto wypadnie? O tym wszystkim i o paru innych sprawach rozmawiamy wspólnie z Arkiem. Tak jak obiecywaliśmy pomimo braku spotkań wkrótce kolejne odcinki. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 16 kwietnia 2018

