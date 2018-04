Akademickie rozmowy odc. 11

Kolejny odcinek naszego podcastu, w którym rozmawiamy o rozgrywanym niedawno spotkaniu Nike Hoop Summit z udziałem czołowych zawodników szkół średnich w USA i na Świecie oraz o rozdanych nagrodach NCAA za sezon 2017-18. W ramach niespodzianki wymyśliliśmy kilka własnych kategorii nagród. Zapraszamy do sprawdzenia. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 21 kwietnia 2018

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !