Akademickie rozmowy odc. 12

W najnowszym odcinku rozmawiamy o trwającym skandalu w NCAA oraz sprawie prowadzonej przez FBI, gdzie na celowniku są nielegalnie działjący trenerzy, agenci oraz pracownicy firm odzieżowych. Omawiamy kto na tę chwilę jest zamieszany, kogo już spotkały jakieś kary oraz o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. W skrócie poruszyliśmy też propozycje specjalnie powołanej komisji na poprawę sytuacji. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 28 kwietnia 2018

