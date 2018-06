Akademickie rozmowy odc. 13

Omawiamy najważniejsze doniesienia rekrutacyjne, a w szczególności te z Duke, Arizony czy Nevady, ale także o fenomenie Romeo Langforda oraz o już nieźle prezentującej się klasie 2019 w Kentucky. Naturalnie nie mogło zabraknąć słów kilka o wyborze uczelnie przez braci Wójcik, a także o przejściu do Mercer najpierw trenera Pawła Mrozika, a następnie Maćka Bendera. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 18 maja 2018

