Akademickie rozmowy odc. 14

Za nami kilka ciekawych godnych omówienia decyzji draftowych, ale w pierwszej kolejności analizujemy najnowsze propozycje trenerów z konferencji ACC (nie wszystkie są złe) i odpowiadamy na pierwsze pytanie od słuchacza. Na końcu trochę więcej o drużynach z Villanovy i Tennessee oraz ich szansach na osiągnięcie dobrego rezultatu w nadchodzącym sezonie. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 25 maja 2018

