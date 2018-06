Akademickie rozmowy odc. 15

Z końcem maja minął termin na wycofanie swojego nazwiska z draftu i powrót na przykład na uczelnie. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy kto ostatecznie odchodzi, a kto wraca i jak to wpłynie na poszczególne drużyny. Opowiadamy więc o Villanova, Kansas, Nevada, Duke, Auburn, Purdue, Texas A&M, UCLA i wielu innych ekipach. Dużo wieści, więc omawiamy ogólnikowo, a na dokładniejsze analizy przyjdzie jeszcze czas. Na koniec nasze Top5 ekip na sezon 2018-19. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 4 czerwca 2018

