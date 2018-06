Akademickie rozmowy odc. 16

Zaczynamy od omówienia kilku sytuacji trenerskich, w tym pozostaniu Johna Beileina w Michigan, o przedłużeniu Bruce’a Pearla oraz o zatrudnieniu przez Detroit Mercy Mike’a Davia. Poruszamy temat trwających Mistrzostw Ameryk do lat 18 (o tym więcej w kolejnym odcinku), a także wspominamy o imponującym składzie Kansas na przyszły sezon i zastanawiamy się czy ktoś będzie w stanie im zagrozić. Arek Dudek

Krzysztof Kosidowski

Posted by Kosi @ 12 czerwca 2018

