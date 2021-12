Zapowiedź sezonu 2021-22: Big East

Według footballowych standardów Big East nie zalicza się do grona tych topowych, ale koszykarko choć lata świetności ma już za sobą konferencja wciąż przyciąga wiele uwagi.

Warte uwagi

Na tę chwilę Villanova wyraźnie odstaje od reszty stawki i nie powinni mieć problemów z zajęciem pierwszego miejsca, ale za to bardzo interesująco będzie wyglądać rywalizacja w środku tabeli. Pomimo straty Jamesa Bouknighta UConn wciąż dysponują bardzo ciekawym składem. W Xavier i St. John’s pozostali liderzy. Ekipa Butler ma bardzo doświadczonych graczy. Do Creighton udało się sprowadzić bardzo mocną klasę rekrutacyjną. Jak zawsze niebezpieczne będą też drużyny Seton Hall czy Providence, a także nie wiadomo czy nie zaskoczy trener Shaka Smart po przejściu do Marquette. Walka o te kilka miejsc w Big Dance zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Czołowe ekipy

Villanova – aż czterech zawodników z zeszłorocznej pierwszej piątki pozostało w składzie, w tym Collin Gillespie oraz Jermaine Samuels, którzy zdecydowali się na piąty, dodatkowy rok gry, co automatycznie wywindowało Wildcats na faworyta konferencji. I choć stracili skrzydłowego Jeremiaha Robinsona-Earla, który pełnił bardzo ważną rolę podkoszową i na pewno jego brak będzie ciężki do zastąpienia (Cole Swider, który miał zająć jego miejsce zdecydował się na transfer), to należy zakładać że znajdzie się gracz, który prędzej czy później wypełni tę lukę. Podobnie jak nieco wątpliwości budzi postawa zawodników Villanova w defensywie, bo o atak przy tak doświadczonym rozgrywającym, jak Gillespie oraz pod wadzą trenera Jay’a Wrighta (co udowadnia od lat) można być spokojnym.

Ciekawe drużyny

Xavier – siedmiu czołowych punktujących poprzednich rozgrywek pozostało w drużynie i tylko nieco mniejsze nagromadzenie talentu niż w Villanova nie czyni Musketeers tak poważnym kandydatem do wygrania rywalizacji w Big East. Paul Scruggs oraz Nate Johnson, którzy tak świetnie uzupełniali się na obwodzie skorzystali z dodatkowego roku gry, a pod koszami wciąż powinien dominować Zach Freemantle. Reszta składu zna system i tylko do pełni szczęścia brakuje pierwszego awansu do Turnieju NCAA pod wodzą trenera Travisa Steele’a.

Connecticut – James Bouknight poszedł do NBA, ale w składzie i tak jest wystarczająco potencjału by namieszać w Big East. Można śmiało napisać, że trzon drużyny został zachowany, a dodatkowo udało się go wzmocnić ciekawymi rekrutami. Wątpliwości wciąż jest jednak więcej niż mogłoby się wydawać. Czy R.J. Cole poradzi sobie z rolą nowego lidera? Czy Adama Sanogo wskoczy na wyższy poziom? Na ile zdrowy będzie Akok Akok? I przede wszystkim ile będą w stanie wnieść do gry rezerwowi, a także nowi zawodnicy? Jeśli coach Dan Hurley będzie potrafił to poukładać na Huskies trzeba będzie uważać..

St. John’s – Julian Champagnie oraz Posh Alexander są wciąż w zespole i to najlepsza wiadomość jaka mogła spotkać fanów Red Storm tego lata. Niestety reszta składu uległa dość wyraźnej zmianie, ale należy przyznać, że nowi gracze sprowadzeni w ramach transferów na papierze wyglądają bardzo obiecująco. Patrząc na ich poczynania w byłych ekipach o atak podopiecznych Mike’a Andersona można być spokojnym. Gorzej na pewno będzie wyglądała defensywa i to stanowi największy znak zapytania przed nadchodzącym sezonem.

Najlepsi gracze

Collin Gillespie, Villanova – jeden z najlepiej prowadzących grę rozgrywających w całej lidze i aż ciężko uwierzyć, że gdyby nie pechowa kontuzja z końcówki poprzedniego sezonu, która wykluczyła go z gry w Turnieju NCAA prawdopodobnie na powrót by się nie zdecydował..

Jermaine Samuels, Villanova – niedoceniony i uniwersalny gracz Wildcats z poprzednich rozgrywek, teraz będzie miał okazje pokazać pełnie swoich możliwości i wspomóc zespół zarówno na obwodzie, jak i bliżej kosza.

Julian Champagnie, St. John’s – bardzo wszechstronny punktujący i główny faworyt do wygrania nagrody dla gracza roku. Warunek to udany sezon ekipy Red Storm.

Posh Alexander, St. John’s – o jego umiejętnościach defensywnych w Big East wiedzą już wszyscy. Teraz czas poszerzyć jeszcze wachlarz umiejętności ofensywnych.

Nate Watson, Providence – typowy center, który bardzo dobrze czuje się blisko kosza po obu stronach boiska.

Jared Rhoden, Seton Hall – świetnie wjeżdżający pod kosz i wymuszający faule obwodowy Pirates w końcu się doczekał i to on przejmie główną rolę w zespole.

R.J. Cole, Connecticut – poprzedni sezon pokazał, jak dobrym jest rozgrywającym. Teraz będzie musiał dołożyć jeszcze więcej punktów i stać się prawdziwym liderem, na którego można liczyć w końcówkach.

Paul Scruggs, Xavier – główna postać w zespole Musketeers i kolejny wyróżniający się rozgrywający w konferencji.