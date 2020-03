Turnieje konferencji to dla jednych drużyn ostatnia szansa na wejście do March Madness, a dla innych okazja do podtrzymania formy przed najważniejszym fragmentem akademickiego sezonu. Jest to także czas, w którym największe prospecty NBA mają możliwość znacznie zwiększyć swoją wartość na draftowym rynku. Jak co roku emocji na pewno nie będzie brakowało. Dziś prezentujemy nasze rady dotyczące tego, na kogo i na co warto zwrócić uwagę podczas turniejów najważniejszych i najbardziej dostępnych konferencji.

ACC

Florida State

Ekipa z Florydy to jedna z największych rewelacji tego sezonu, o czym świadczy chociażby to, że plasuje się na czwartym miejscu w ogólnokrajowym rankingu. Możemy się pochwalić tym, że udział w sukcesie Seminoles ma reprezentant naszego kraju – Dominik Olejniczak. Świeżo upieczeni mistrzowie sezonu regularnego ACC mają personel zdolny do walki o mistrzostwo kraju. Devin Vassel do tego stopnia rozwinął się jako zawodnik 3&D, że nikt nie ma chyba wątpliwości co do tego, że zostanie wybrany w loterii tegorocznego draftu. Patrick Williams właśnie wygrał nagrodę dla najlepszego rezerwowego konferencji, a Leonard Hamilton został wybrany trenerem roku. Potencjalne półfinałowe starcie z Duke w piątkowy wieczór może być najlepszym meczem tego tygodnia.

SEC

Anthony Edwards

Wszystko wskazuje na to, że rzucający obrońca Georgia Bulldogs zostanie wybrany z pierwszym numerem draftu 2020. Wystarczy spojrzeć na Edwardsa, żeby przekonać się do jego ogromnego potencjału – chłopak nie ma nawet 19 lat, a wygląda przy swoich rywalach niemalże jak dorosły przy dzieciach. Jego sylwetka i atletyczne możliwości to atuty, obok których trudno przejść klubowym działaczom z NBA obojętnie. Edwards często mecze genialne przeplata z tymi słabymi, dlatego istnieje ryzyko, że włączysz mecz Georgii i nie będziesz zachwycony grą młodego strzelca. Są te jednak ostatnie chwile Edwardsa na dużej scenie akademickiej i będzie na pewno chciał się pokazać z dobrej strony oraz sprawić wraz ze swoją drużyną niespodziankę w turnieju SEC, a tym samym zrekompensować kibicom Bulldogs nieudany sezon regularny. Jest to wersja dość optymistyczna, ale patrząc na drabinkę turniejową Georgii, niewykluczone że będziemy mieli okazję oglądać Anthony’ego Edwardsa jeszcze przez kilka dni dłużej. Georgia musi się w końcu przełamać – kiedy jeśli nie w marcu? Georgia vs Ole Miss już w środę o północy.

Big 10

Michigan State

Zdecydowanie najlepsza drużyna Big 10 w ostatnich dniach. W przypadku Spartans efektowność idzie w parze z efektywnością. Ruch piłki i boiskowa energia zawodników MSU to coś pięknego dla kibica koszykówki. Cassius Winston to zawodnik, którego przedstawiać nikomu nie trzeba. Po słabszym początku sezonu rozgrywający Michigan State wrócił do formy i prezentuje się naprawdę doskonale, a na jego zabawę z piłką i radość z gry można patrzeć bez przerwy. Zespół Toma Izzo to jednak nie tylko Winston – najlepszym obrońcą konferencji został ostatnio wybrany Xavier Tillman, a w świetnej dyspozycji są w tym miesiącu Rocket Watts i Aaron Henry. Dodatkowo wiele dobrego na boisko wprowadzają Malik Hall, Kyle Ahrens, czy Gabe Brown. Spartans mają poważne argumenty, żeby zagościć na początku kwietnia w Final Four, ale najpierw muszą utrzymać swoją dobrą grę w turnieju Big 10 i w pierwszych rundach March Madness.

Big 12

West Virginia

Jedna z ciekawszych ekip w tym sezonie. Kiedy już wydawało się, że drużyna Boba Hugginsa na dobre wypadnie z walki o wysokie miejsca w drabince turnieju krajowego, na pomoc przyszło przełomowe zwycięstwo nad Baylor w ostatnim dniu konferencyjnej rywalizacji. Dzięki świetnemu występowi drugoroczniaka Emmita Matthews’a oraz solidnej grze całego zespołu Mountaineers zakończyli sezon na 22. miejscu w krajowym rankingu. West Virginia to drużyna z ogromnym potencjałem po obu stronach parkietu. To jednak defensywa jest znakiem rozpoznawczym trenera Hugginsa. Szczególnie zachwycające są te momenty, w których obrońcy WVU, poprzez swój pressing, nie pozwalają rywalom przejść nawet linii środkowej. Oscara Tschiewbe może być jednym z lepszych zawodników tego turnieju. Warto na niego rzucić okiem chociażby ze względu na potężną sylwetkę. Z ciekawszych zawodników trzeba też wyróżnić Milesa McBride’a, który nieoczekiwanie stał się czołową postacią swojego zespołu już na pierwszym roku studiów. Często to jego bardzo dobra ofensywna dyspozycja decydowała o zwycięstwach WVU. Stylem gry przypomina świetnie znanego polskim kibicom AJ’a Slaughtera – pewnie czuje się z piłką w ręku, ma łatwość w kreowaniu pozycji i często rzuca z szybkiego odejścia. West Virginia może być czarnym koniem turnieju Big 12. Najbliższe mecze to dla koszykarzy z Morgantown idealna okazja do zaprezentowania swoich prawdziwych możliwości.

Marcowe szaleństwo rozkręca się na dobre. Turnieje konferencji mają swój urok – mnóstwo talentu na boisku, walka o prestiż i wiele trzymających w napięciu spotkań o dogodnych dla Europejczyków porach to tylko kilka przykładów. Turnieje będą trwać przez cały obecny tydzień, aż do niedzielnego wieczoru, kiedy to dowiemy się jak ostatecznie wygląda drabinka March Madness.