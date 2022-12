Sezon 2022-23 powoli się rozkręca

Raz na jakiś czas będę publikował krótkie posty skupiając się wokół najważniejszych wydarzeń i przede wszystkim filmików godnych obejrzenia.

Spotkania z ostatniego tygodnia, które warto obejrzeć:

11.11.2022 Michigan State vs Gonzaga

15.11.2022 Michigan State vs Kentucky

15.11.2022 Duke vs Kansas

16.11.2022 Texas vs Gonzaga

18.11.2022 Baylor vs Virginia

18.11.2022 Michigan State vs Villanova

18.11.2022 UCLA vs Illinois

Igor Milicić tym blokiem zapewnił wygraną Charlotte i awans do finału turnieju Myrtle Beach Invitational:

Kilka rzutów na zwycięstwo z nocy:

.@CooperRobb1 from half court for the WIN!

Send it to Bristol for a #SCTop10 📺

This is ONLY November!#MostExciting40MinutesInSports@sportscenter @espnassigndesk @JonRothstein @collegeinsider @MidMajorMadness @NCAA @MarchMadnessMBB pic.twitter.com/Na3dgMVYbP

— EKUHoops (@EKUHoops) November 19, 2022