28.03, 20:10

#1 Gonzaga – #5 Creighton

Gonzaga póki co bez większych problemów. Oklahoma utrzymywała się przez jakieś 10 minut w meczu i… Bulldogs odjechali. Przypominam, wciąż mówimy o drużynie, która jeszcze nie przegrała w tym sezonie. Jak będzie z Creighton? Obawiam się, że Blue Jays nie dadzą rady postawić się Gonzadze pod koszem. Na dobrę sprawę McDermott ma do dyspozycji ledwie jednego gracza 6-7 (który będzie startowym centrem) i… to by było na tyle (jest jeszcze rezerwowy center 7-0 Ryan Kalkbrenner, ale póki co bardzo surowy). Drew Timme ballin’.

Nadzieja ekipy z Big East jest oczywista – tercet Zegarowski, Mahoney i Ballock zasypuje Zags trójkami, a pod koszem jakoś będzie.

TYP: Gonzaga

28.03, 23:00

#1 Michigan – #4 Florida State

Po utracie Isaiaha Liversa wielu spekulowało, że Michigan może mieć ciężko w Turnieju. Póki co jest naprawdę nieźle. O ile mecz w pierwszej rundzie był formalnością, o tyle wygrana z wicemistrzami SEC, LSU, już na pewno nie! Warto dodać, że Wolverines samotnie bronią honoru konferencji Big Ten.

Siłą Michigan jest równy, silny skład. Ciężko jest przygotować taktykę na ekipę trenera Howarda, bo nigdy nie wiadomo, który z graczy wystrzeli. Przykładowo z LSU świetnie zagrał Eli Brooks, który w sezonie nawet nie dociera do 10 punktów na mecz. Pod tym względem jeszcze trudniejszym rywalem jest Florida State. W ostatnim spotkaniu z Colorado aż dziewięciu graczy zagrało powyżej 10 minut. Seminoles brak lidera z prawdziwego zdarzenia, ale ma aż pięciu graczy powyżej 9 punktów i generalnie nigdy nie wiadomo kto zaskoczy.

Co zdecyduje? Według mnie przewaga size’u Seminoles! Kwartet Koprivica-Gray-Barnes-Osborne może być nie do sforsowania dla Michigan.

TYP: Florida State

29.03, 01:15

#2 Alabama – #11 UCLA

Bruins musieli wygrać aż trzy spotkania, aby być w Sweet Sixteen. Gry konferencyjne nie były zbyt udane dla UCLA, ale w Turnieju podopieczni Micka Cronina pokazują, że trzeba na nich uważać. Michigan State, BYU – to naprawdę niezłe skalpy, a głównymi autorami tego sukcesu są Johnny Juzang oraz Jaime Jaquez.

Alabama kontynuuje serie z końcówki sezonu zasadniczego. Mistrzostwo SEC i rozbicie solidnego Maryland 19 punktami to całkiem niezłe wpisy do CV Nate’a Oatsa. Z całą pewnością siłą Crimson Tide jest czterech równych graczy – wyróżniający się ostatnio Jaden Shackelford, a także Jahvon Quinerly, John Petty i Herb Jones.

Myślę, że Bruins nie dadzą rady awansować dalej. Alabama jest ostatnio naprawdę bez skazy, w ostatnim czasie nie widzieliśmy jakichkolwiek oznak słabości, cały czas są niesamowicie pewni, więc kwartet liderów powinien załatwić temat.

TYP: Alabama

29.03, 03:45

#6 USC – #7 Oregon

Najrówniejsza para Sweet Sixteen, przynajmniej patrząc po seedach. Dla mnie mimo wszystko Michigan – Florida State wydaje się bardziej nieprzewidywalne. USC wyczyściło tę część drabinki z Kansas, a Oregon rozprawił się z Iową (i tylko z nią, bo z VCU dostali free pass przez COVID w ekipie Rams) i w ten sposób 36 z #7 grają o Elite Eight? Bukmacherzy są skonfudowani, ale jako delikatnego faworyta wskazują USC.

Wcale nie dziwię się takim szacunkom, bo także dla mnie Trojans są faworytem. Wygrana ponad 30 punktami nad Kansas zawsze budzi podziw. Nieważne w jakim stanie są obecnie Jayhawks, tak po prostu. W tamtym meczu aż 5 graczy zdobyło 10 lub więcej punktów. Generalnie szerokość składu to największa moc USC. Spośród uczestników Sweet 16 tylko Florida State może z nimi rywalizować w tej kategorii. Mocna rotacja na pewno pomaga w obronie – to właśnie to powinien być główny factor USC, który pomoże w odniesieniu zwycięstwa.

Wydaje się, że mając spore braki w size pod koszem (na dobrą sprawę jeden rezerwowy 6-8, a w pierwszej piątce max 6-6) Oregon będzie próbował przerzucić USC. Jedenaście trójek z Iową dało radę. Czy tym razem Chris Duarte, Will Richardson i L.J. Figueroa dadzą radę przerzucić rywali?

TYP: USC