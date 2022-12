Święto dziękczynienia w NCAA

Koszykówka o fajnych porach, ciekawe mecze z udziałem czołowych ekip i przede wszystkim emocji, czyli czas na krótkie wideo podsumowanie.

Bill Walton jak zwykle w formie:

Rzuty na zwycięstwo:

THE BANK WAS OPEN ON THANKSGIVING 🚨 pic.twitter.com/WrbXjTNNJb

THE ALLEY OOP! Chase Cormier (@chase3cormier) finds Joe Pridgen on the Back-Door Alley Oop Dunk with 2.6 remaining for Northeastern to beat Manhattan 69-67 in OT in London (Video via @Hoopsfix) pic.twitter.com/gHcU7mAwll

— NCAA Buzzer Beaters & Game Winners (@NCAABuzzerBters) November 24, 2022