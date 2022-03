W oczekiwaniu na Selection Show

To już dziś jest ten dzień, kiedy poznamy wszystkich uczestników Turnieju NCAA. Wprawdzie przed nami jeszcze pięć finałów konferencji, które mogą minimalnie namieszać, ale większość jest już ustalona. Zanim jednak przejdziemy do opisania jak to działa zacznijmy od początku.

Rozgrywki akademickie podzielone są na cztery etapy:

1) Rywalizacja z drużynami z innych konferencji. Między innymi w ramach bardziej lub mniej znanych różnych turniejów. Te spotkania odbywają się głównie w listopadzie i grudniu.

2) Rywalizacja z drużynami z konferencji, do której się należy i tu w zależności od ilości spotkań mecze rozgrywane są od grudnia do marca.

3) Turnieje konferencji, które rozpoczynają się wraz z początkiem marca.

4) Turniej NCAA trwający od połowy marca do początku kwietnia.

W obecnym sezonie do I Dywizji należało 358 drużyn podzielonych na 32 konferencje, które w zależności od poziomu można jeszcze rozdzielić na te czołowe „Power Conference” i potem coraz słabsze „High Major”, „Mid Major” i „Low Major”, a to tylko początek całego systemu funkcjonowania ligi akademickiej. Nie będę jednak specjalnie wchodzić w szczegóły, a wspominam o tym tylko żeby pamiętać, że sam bilans drużyny niekoniecznie świadczy o jego sile, bo oprócz zwycięstw liczy się również z kim się grało. I tu przechodzimy do etapu, jak wybiera się 68 uczestników Big Dance.

Pewne miejsce w głównym Turnieju NCAA mają zwycięzcy turniejów swoich konferencji, czyli 32 drużyny. Pozostałe ekipy wybiera specjalna komisja, która zaczyna swój proces selekcji niemal tydzień przed Selection Sunday. Mając do dyspozycji najróżniejsze dane i metryki często niedostępne dla zwykłych fanów dwunastu ekspertów stara się wyłonić z grona pozostałych drużyn 36 tych najlepszych. I pomimo, że startują z wyborami przed zakończeniem rywalizacji sporo drużyn już w trakcie sezonu dobrymi wynikami zapewniło sobie udział w MM. W tym roku po 2-3 dniach około 30 takich zespołów było już wyselekcjonowanych, choć część jako późniejsi zwycięzcy swoich konferencji zrobią miejsce dla kolejnych. Następnych 20-40 ekip trafia na listę tych branych pod uwagę, bo też nie wiadomo jeszcze, jak ostatecznie rozstrzygną się rozgrywki zwłaszcza w tych małych konferencjach.

Proces wyboru jest bardzo skomplikowany i szczerze mówiąc nie mam czasu ani chęci na opisywanie całości (skrócone wyjaśnienie po angielsku), więc na szybko co warto pamiętać.

1) Po wyłonieniu 68 zespołów są one układane przez komisje od najlepszej do najsłabszej (cztery najlepsze otrzymują #1 seed, cztery kolejne #2 seed itd.) i dopiero w niedziele powstaje drabinka z podziałem na cztery regiony.

2) Wszystko rozpoczyna runda First Four, w której grają cztery najsłabsze drużyny oraz cztery wybrane jako ostatnie przez komisje z grona pozostałych najlepszych.

3) Następnie, jak wiadomo mamy 1 rundę, 2 rundę, Sweet 16, Elite Eight i Final Four. Jedna porażka eliminuje cię z Turnieju.

4) Zespoły rozstawione z seedami od 1 do 4 grające w tej samej konferencji nie mogą trafić do tego samego regionu. Jeżeli drużyny z jednej konferencji rozegrały między sobą dwa spotkania mogą spotkać się dopiero w Sweet 16, jeśli trzy nie wcześniej niż w Elite 8. A podobnych wytycznych jest dużo więcej i dlatego ostatniego dnia często teoretycznie lepsze albo słabsze drużyny otrzymują inny seed niż powinny, właśnie by spełnić te wymogi.

5) Ostatecznie ogłoszenie drabinki turniejowej dziś podczas specjalnego programu Selection Show o 23:00 w stacji CBS.

Więcej o samym March Madness od strony technicznej i nie tylko już wkrótce…