Wprowadzenie do NCAA i March Madness

Wpis techniczny dedykowany głównie dla wkraczających w świat koszykówki akademickiej, choć i znający się na temacie powinni znaleźć kilka przydatnych informacji czy linków.

Jak wybiera się uczestników Turnieju NCAA pisałem w skrócie kilka dni temu, ale pozwolę sobie przypomnieć, że w March Madness nie gra wcale 68 najlepszych drużyn danego sezonu. Podobnie mistrzostwa zazwyczaj nie zdobywa najlepsza ekipa. I choć wielu się to nie podoba, to o to w tym wszystkim chodzi. Liczy się dyspozycja danego dnia, szczęście albo ten jeden decydujący rzut, który daje zwycięstwo dużo słabszej drużynie. Na tym polega marcowe szaleństwo i choć zależy nam, by w finałowej ósemce czy czwórce znalazły się możliwie najlepsze zespoły, tak w pierwszych dwóch rundach liczymy na jak najwięcej sensacyjnych i niespodziewanych rezultatów.

Gdzie oglądać legalnie? W Polsce już od paru lat Turniej NCAA udostępnia w swoim pakiecie ESPN Player (12 euro za miesiąc), a w tym roku dodatkowo prawa do MM wykupił Canal+. Niestety szczegółów na temat ilości transmitowanych spotkań brak, ale można zakładać, że wszystkie mecze Baylor będą w telewizji, a patrząc na program na najbliższe dni planują pokazać dwa pojedynki z udziałem czterech najsłabszych ekip Big Dance. Warto również śledzić oficjalny kanał March Madness na YouTube, gdzie zawsze publikowanych jest dużo ciekawych materiałów.

Ze względu na różne obowiązki w tym roku nie będzie zapowiedzi Turnieju i też tyle portali oraz ekspertów z USA znających się lepiej od nas przygotowało swoje teksty, że wystarczy zajrzeć na ESPN, CBS, The Athletic czy mniej popularne blogi w stylu Heat Check CBB, by dobrze rozeznać się w temacie. My zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, gdzie będziemy najbardziej aktywni: @CollegeHoopspl, @Kosi55, @WojciechGrudzie, @KarolBruski, @stanio2002.

Przy okazji jak co roku bawimy się w typowanie drabinki turniejowej na CBS. Wystarczy założyć darmowe konto, kliknąć w link, wpisać hasło: collegehoops i dołączyć. Runda First Four nie liczy się w grze, więc czas na uzupełnienie całego bracketu jest do czwartku około godziny 17:00. Pamiętajcie o kliknięciu „zapisz”.

Na koniec kilka bardziej i mniej popularnych różnic w przepisach, które mogą rzucić się w oczy w trakcie oglądania:

1) Gramy dwie połowy po 20 minut (dogrywka trwa 5 minut). Na akcje zespoły mają 30 sekund, ale po rzucie, gdy piłka dotknie obręczy resetuje się do 20 sekund. Na wyprowadzenie piłki na pole ataku przeznaczone jest maksymalnie 10 sekund.

2) Boisko ma wymiary jak w NBA, natomiast linia rzutów za trzy jest zgodna z przepisami FIBA.

3) W sytuacjach spornych również, jak w FIBA o posiadaniu decyduje strzałka.

4) Po 7 faulu w połowie drużyna przeciwna ma 1 rzut wolny, a jeśli trafi to drugi dodatkowy. Po 10 faulu w połowie przyznawane są odrazu dwa rzuty wolne. Przewinienia w ataku liczą się normalnie, ale nie są po nich przyznawane rzuty wolne.

5) Przy rzutach wolnych w okolicach „trumny” może znajdować się czterech graczy obrony.

6) Przy wybijaniu z autu będąc po atakowanej części boiska można podać na swoją połowę, co według przepisów FIBA byłoby błędem połowy.

7) Po wziętym czasie na żądanie gra wznawiana jest w miejscu jej przerwania.

Turniej startuje dzisiaj (15.03) o 23:40, natomiast Baylor swoje pierwsze spotkanie rozegra w czwartek około 19:00.